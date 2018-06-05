«Историческая веха»: арабский стал в Швеции вторым по распространённости языком

С высокой долей вероятности арабский стал вторым по распространённости языком в Швеции, пишет Expressen со ссылкой на мнение лингвиста Микаэля Паркваля. По словам учёного, такой сдвиг имеет поистине историческое значение, так как с момента формирования Швеции как нации вторым по популярности языком в этой стране всегда был финский.

Теперь арабский — второй по распространённости язык в Швеции. Таким образом он потеснил финский язык на третье место по популярности, пишет Expressen со ссылкой на колонку лингвиста Микаэля Паркваля в Svenska Dagbladet.

В 2015 году Паркваль выпустил книгу под названием «Языки Швеции», в которой попытался нанести на карту ареал распространения в этой стране различных языков, так как тогда не было никаких официальных данных на этот счёт.

В апреле 2016 года Паркваль предсказал, что арабский в течение короткого времени займёт второе место по количеству людей в Швеции, которые считают его родным. Тогда, по оценке учёного, в Швеции проживало около 200 тыс. финоговорящих и 155 тыс. арабоговорящих.

По мнению Паркваля, с высокой степенью вероятности арабский уже обогнал финский по распространённости. Этот вывод учёный сделал по двум причнам. Во-первых, в страну прибыло много новых людей, а во-вторых, средний возраст финоязычного населения в Швеции повысился. В своей статье учёный подчеркнул, что мы имеем дело с «исторической вехой».

«Дело, по сути, не только в том, что финский был вторым по распространённости языком в Швеции «долгое время», — фактически он был таковым на протяжении всего времени существования шведов как нации», — объяснил эксперт.

Однако оценки лингвиста использовались также и в пропагандистских целях правыми экстремистами.

«Всё это заметили правоэкстремистские сайты, для них это стало окончательным доказательством того, о чём они любят говорить, — о «Еврабии», и «теперь они видят, что произошло». Поэтому меня цитировал каждый второй правоэкстремистский безумный сайт», — отметил Паркваль.

Тем не менее учёный считает, что говорить об изменении языковой картины необходимо.

«В то же время я думаю, что это своеобразный непреложный принцип — говорить о том, как обстоит дело. Вне зависимости от того, используют ли это подозрительные силы или нет. Учитывая, что то, о чём я говорю, я считаю правдой, это можно использовать как в благих, так и злонамеренных целях», — подытожил Микаэль Паркваль.