DT: шведские «выживальщики» готовятся к возможной российской атаке

В Швеции растёт число так называемых «выживальщиков», которые готовятся к катастрофе, вероятной причиной которой станет атака со стороны России. пишет The Daily Telegraph. Отмечается, что интернет-форум шведских «выживальщиков» насчитывает уже более 28 тыс. человек.

В Швеции растёт число так называемых «выживальщиков», которые готовятся к катастрофе, в результате которой страна останется без электричества, связи, запасов продуктов и, возможно, даже правительства. При этом наиболее вероятной причиной катастрофы называется атака со стороны России, пишет The Daily Telegraph.

Журналисты британской газеты встретились с теми, кто уже начал подготовку к жизни после катастрофы. Шведская пара, которую издание называет Лина и Стэн, отказались раскрыть свои настоящие имена, а также запретили делать фотографии их жилья, не желая быть узнанными.

«Подумайте о Мальмё, что будет со всеми людьми в городе, если они останутся без провианта? Если бы вы сидели в месте, где повсюду хранится еда, а там были бы 350 тысяч человек без неё, вы бы не захотели спрятать своё лицо?», — заявляет Стэн.

The Daily Telegraph отмечает, что изначально пара с четырьмя детьми приобрела девять акров земли, стремясь вести самодостаточный образ жизни. Лишь четыре года назад после «аннексии» Крыма Россией, нарушения российскими самолётами воздушного пространства Швеции и поиска российской подводной лодки в шведских водах они начали подготовку.

В данных «вторжениях» и ряде хакерских атак пара увидела некую «модель», что заставило их задуматься о том, что им необходимо на чёрный день.

Теперь же на чердаке Лины и Стэна хранятся запасы туалетной бумаги, зубных щёток, аптечка, запасы сухих пайков на месяц, баночные мясные и овощные супы, уксус, сахар и кофе. Кроме того, на чердаке стоит старая микроволновая печь, которая может защитить электронные приборы от электромагнитной волны.

Помимо прочего пара накопила 50 кг соли, чтобы сохранять овощи и мясо, которые производит ферма, почти 2 тыс. л воды и 200 л дизельного топлива, которых, по подсчётам Стэна, хватит для года работы его уборочной и посевной техники.

При этом отмечается, что Лина и Стэн получили знак одобрения со стороны Гражданского агентства по непредвиденным обстоятельствам Швеции, когда оно выпустило и распространило среди 4,8 млн семей брошюру с инструкцией на случай войны или кризиса. Выход подобной инструкции впервые с 1961 года, когда холодная война была близка к достижению своего апогея, пара восприняла с энтузиазмом.

«За этим стоит отличная идея. Если население готово самостоятельно выживать два или три дня, вся страна сможет оказать куда большее сопротивление», — отзывается о брошюре Лина.

При этом издание отмечает, что это самый серьезный шаг, предпринятый Швецией в процессе пересмотра общей стратегии обороны страны, помимо пересмотра системы воинской службы.

The Daily Telegraph сообщает, что интернет-форум шведских «выживальщиков» насчитывает уже более 28 тыс. членов, но Лина и Стэн весьма критически относятся к некоторым из них.

«Кажется, что некоторые из них живут на другой планете. Они думают, что будет зомби-апокалипсис», — приводит издание слова Лины.

The Daily Telegraph отмечает, что опасения агрессии со стороны России лишь усилились в связи с обнародованием на этой неделе фотографии хранилища ядерного оружия под Калининградом, который отделён от Швеции лишь Балтийским морем.

Однако Стэн больше опасается кибервойны. «Мне кажется, что, скорее всего, произойдёт технологическая война, которая выведет из строя все наши системы. Если другое государство захочет навредить шведам, это будет легко, потому что мы весьма высокотехнологичные», — признаётся Стэн.

При этом пара признаётся, что им предстоит ещё много работы для достижения цели, например строительство бомбоубежища.

Стэн и Лина заявляют, что соседи осведомлены об их планах, однако признаются, что не опасаются нападения двух тыс. жителей округи.

«Окружающие знают, что у нас есть. Но они также знают, что у нас есть оружие и машины, чтобы закапывать их тела в землю», — приводит The Daily Telegraph слова пары.