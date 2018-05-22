Guardian: «Если начнётся кризис или война» — Стокгольм учит шведов выживать

Впервые со времён холодной войны шведские власти распространяют среди населения буклеты с рекомендациями на случай «кризиса или войны», сообщает The Guardian. Книжица рассказывает шведам, где искать бомбоубежища и как выживать в случае чрезвычайной ситуации: природного катаклизма, вооружённого конфликта, террористического акта и даже кибератаки.

Впервые более чем за полвека шведские власти массово рассылают жителям страны буклеты с рекомендациями о том, что делать в случае войны, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, 20-страничные книжицы носят название Om krisen eller kriget kommer («Если начнётся кризис или война»). Их задача — объяснить людям, как найти бомбоубежища, обеспечить себя и близких едой и водой, что означают сигналы тревоги и многое другое. Также буклеты, иллюстрированные изображениями военных самолётов и семей, спешно покидающих свои дома, призваны подготовить шведов к угрозам террористических актов, природных катаклизмов и кибератак. Там даже есть отдельная страница, повествующая о том, как распознать «фейковые новости».

«Хотя в Швеции спокойнее, чем во многих других странах, угрозы нашей безопасности и независимости всё равно существуют. Своей готовностью вы способствуете укреплению готовности страны справиться с крупным бедствием», — гласит правительственный буклет.

The Guardian напоминает, что подобные книжки начали распространяться в стране в 1943 году, в разгар Второй мировой войны. Шведы получали их вплоть до 1961 года — каждый раз в обновлённой версии.

«Общество уязвимо, поэтому каждому в отдельности нужно подготовиться. Наблюдается нехватка информации в плане практического руководства к действию, и мы стремимся его предоставить», — объяснил директор управления ГО Швеции Дан Элиассон.

Появление буклета пришлось на момент, когда в связи с «российской аннексией» Крыма и неоднократным «вторжением» самолётов и подлодок Москвы в шведское воздушное пространство и территориальные воды в обществе активно обсуждается проблема безопасности и возможность вступления в НАТО, отмечает издание.

Книжка советует шведам задуматься о возможных действиях на случай, если начнутся проблемы с отоплением, поставками и приготовлением пищи, если система водоснабжения останется без воды, а сотовая связь и интернет перестанут работать. Населению рекомендуется запасаться бутылками с водой, тёплой одеждой, спальными мешками и продуктами, которые «долго не портятся, могут быть быстро приготовлены без большого количества воды или не требуют приготовления». Если начнётся вооружённый конфликт, то призыву подлежит любой гражданин страны в возрасте от 16 до 70 лет. «Мы никогда не сдадимся», — утверждает буклет от лица шведов, которые последний раз воевали с другим государством 200 лет назад.