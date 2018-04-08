DWN: одна искра — и «состязания» России с НАТО перерастут в войну

Североатлантический альянс всё ближе подступает к границам Российской Федерации. Москва, в свою очередь, якобы отвечает на это «созданием буферных зон», пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. При этом «достаточно одной искры» — и конфликт между НАТО и Россией выйдет из-под контроля, бьёт тревогу автор статьи Рональд Баразон.

Североатлантический альянс всё ближе подступает к границам Российской Федерации. Москва, в свою очередь, якобы отвечает «созданием буферных зон», пишет немецкое издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

«Достаточно одной искры» — и конфликт между НАТО и Россией выйдет из-под контроля, бьёт тревогу автор статьи Рональд Баразон.

На этой неделе «победа в соревновании досталась Путину», продолжает Баразон. В ходе саммита в Анкаре он смог создать впечатление, что ему всё-таки удалось «переманить на свою сторону члена НАТО Турцию».

За неделю до этого «очки на свой счёт уже записал» генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Европейская комиссия объявила о создании своего рода «Шенгенской зоны для танков», поясняет журналист Deutsche Wirtschafts Nachrichten. План Еврокомиссии предусматривает модернизацию дорог и мостов, а также устранение бюрократических препятствий, чтобы «сделать свободное перемещение танков возможным». Направление, куда должны будут выдвинуться танки, хоть и не называется, но «в виду точно имеется Восток», убеждён автор статьи.

«Состязание обоих актёров», разумеется, можно назвать «захватывающим». При этом на задний план, однако, отодвигается тот факт, что как перед Россией, так и перед Западом стоят куда более срочные и важные задачи, отмечает Рональд Баразон.

«Путин — президент страны, которая экономически чрезвычайно слаба, зависит от экспорта ресурсов и подвержена колоссальным колебаниям цен», — утверждает журналист немецкого издания.

В свою очередь, Йенс Столтенберг представляет в лице НАТО организацию, которая превратилась в «сборную солянку». ЕС хочет проводить свою собственную оборонную политику и создать свою собственную армию. Кроме того, некоторые страны, как, например, Польша, сотрудничают напрямую с США. Другие, как, например, Венгрия, пытаются сблизиться с Москвой. «Линию обороны на востоке ЕС выстраивало именно НАТО, страны этого региона, однако, считают, что находятся под защитой Соединённых Штатов», — подчёркивает автор статьи Рональд Баразон.