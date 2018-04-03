Французский генерал рассказал, как НАТО поставит под ружьё искусственный интеллект

Французский генерал Дени Мерсье в интервью швейцарскому изданию Le Temps рассказал о том, как НАТО собирается внедрять технологию «больших данных» и искусственного интеллекта. По словам генерала, машины должны помогать человеку лучше обеспечивать сохранение ценностей НАТО — избегать кризисов и снижать напряжение ради стабильности в мире.

Французский генерал Дени Мерсье, который с 2015 года находится во главе Штаба союзного командования по трансформации и отвечает за будущие возможности альянса, рассказал в интервью швейцарскому изданию Le Temps о том, как НАТО собирается внедрять технологию «больших данных» и искусственного интеллекта.

По словам генерала, новые технологии «значительно меняют» метод ведения будущих конфликтов. Стратегический ресурс, вокруг которого должны вестись дебаты в НАТО, — это данные. Без данных невозможно создать искусственный интеллект, уверен Мерсье.

«Мой штаб организовал в четверг 22 марта семинар по искусственному интеллекту для послов генерального секретаря НАТО. Мы привели робота по имени София и её разработчика. Выступали специалисты в области искусственного интеллекта. Мы должны понять, что эти технологии уже существуют, но мы ими не пользуемся», — отметил французский генерал.

«На собрании было поднято много этических вопросов. Могут ли машины перестать в нас нуждаться? Я так не думаю. Машины должны помогать нам лучше обеспечивать сохранение ценностей НАТО — избегать кризисов и снижать напряжение ради стабильности в мире», — добавил он.

По словам Мерсье, предстоящие важнейшие учения НАТО Trident Juncture в Норвегии, в которых участвует 35 тыс. солдат, позволят альянсу испытать около 20 новых технологий. «Мы будем заниматься 3D-печатью, тестировать роботизированные системы по защите баз, по управлению материально-техническим снабжением, по измерению уровня стресса солдат», — рассказывает французский генерал.

Сложность заключается в том, что каждая страна НАТО разрабатывает свои программы в одиночку, что «вызывает проблемы, связанные с оперативной совместимостью, этикой и политикой». В этом вопросе, как считает генерал, не стоит противопоставлять человека и машину. Речь идёт о том, как машина может помочь человеку работать лучше.

Несколько лет назад учёные научили компьютер играть в шахматы, введя в его память миллионы комбинаций, — и он смог обыграть чемпиона мира. «Мы можем сделать то же самое для кораблей, самолётов и танков при помощи системы электронной войны. Это поменяет метод организации военных операций», — утверждает Дени Мерсье.

Первым, кто обнаружил, что «зелёные человечки» в Донбассе — это российские солдаты, был польский учёный из Атлантического совета, который сканировал окружающую среду при помощи программы по распознаванию лиц. Он определил, что эти люди чуть раньше позировали в российской форме у танка в Чечне. Военная разведка не смогла этого сделать, потому что она не использовала таких технологий.

Как отмечает французский генерал, в штабах определение стратегических тенденций, которые могут привести к будущим кризисам, всё ещё ведётся вручную. Технология «больших данных» сможет засекать сигналы, которые сегодня невозможно обнаружить. Google доказал, что, используя простой поиск в интернете для того, чтобы найти симптомы болезни, можно опередить развитие эпидемии.

По словам Мерсье, новые технологии должны вводиться по решению Совета НАТО, и политический контроль в этом деле необходим. Генерал рассказывает, что этой весной его штаб планирует организовать первый «брейнсторминг» по 3D-печати и блокчейну, который позволит отслеживать происхождение данных. Кроме того, как сообщил французский генерал Дени Мерсье, НАТО работает над комбинированными операциями с использованием стрельбы и кибератак.