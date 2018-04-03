Daily Mail: Кремль «предостерёг Запад», продемонстрировав «убийцу спутников»

Россия провела испытания новой ракеты 53Т6, известной как «убийца спутников», тем самым послав Западу сигнал с «предостережением» на фоне дела Сергея Скрипаля, сообщает Daily Mail. Ракета способна уничтожать шпионов НАТО на орбите, а также сбивать самолёты и межконтинентальные баллистические ракеты, добавляет издание.
Кремль опубликовал кадры запуска новой российской ракеты, известной как «убийца спутников», сообщает журналист Daily Mail Уилл Стюарт. Ракета предназначена для уничтожения спутников-шпионов НАТО на орбите. Запуск был произведён на полигоне Сары-Шаган (Казахстан), после того как ЕС и США выслали российских дипломатов в связи с делом Сергея Скрипаля, отмечает автор. Российские военные эксперты назвали ракету «убийцей спутников», однако она также способна сбивать самолёты и межконтинентальные баллистические ракеты.
Как пишет Стюарт, Россия «безостановочно» проводила ракетные учения с 1 апреля с целью «предостережения Запада». «Новая модернизированная противоракета успешно выполнила свою задачу и поразила цель в установленное время», — заявил генерал-майор Андрей Приходько. Министерство обороны России отказалось раскрывать детали относительно «секретной системы». В России её называют просто 53Т6, а НАТО она известна как «Газель». По данным российских СМИ, это часть противоракетного щита А-135, предназначенного для защиты Кремля от ядерных ударов.
Также на прошлой неделе российские военные продемонстрировали межконтинентальную баллистическую ракету «Сармат». Ожидается, что она будет принята на вооружение в 2021 году. По данным председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, для перехвата «Сармата» потребуются как минимум 500 американских ракет-перехватчиков.
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