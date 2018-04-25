Samtiden: западная демократия расцветает на глазах — но либеральным элитам это совсем не по душе

Хотя не проходит и дня, чтобы СМИ не написали о том, что западная демократия находится под угрозой, в реальности ситуация несколько иная, пишет Samtiden. Как отмечает издание, говоря об опасности в лице «правых популистских партий», СМИ совсем забывают, что голоса за них отдаёт большое количество избирателей, не удовлетворённых политикой европейских элит. В реальности же опасность грозит именно элитам, а не европейской демократии, которая в последние годы расцвела как никогда.

Не проходит и дня, чтобы СМИ не выдали набившую оскомину фразу: «Демократия под угрозой». Не так давно шведская газета Svenska Dagbladet поместила на главную страницу статью под заголовком «Молодёжь теряет веру в демократию». Сперва в ней даётся обзор ситуации в мире и справедливо отмечается, что Китай, Иран и Россия — это «никакие не демократии». Это совсем не новость, однако эти страны приобрели больший вес на мировой арене, что бьёт по влиянию демократических западных стран, пишет Samtiden.

Некоторые публицисты считают, что эта ситуация является «знаком» того, что демократию на Западе также затронул «кризис». Svenska Dagbladet пишет следующее:

«Ближе к Швеции, например во Франции и Германии, политическое положение ухудшилось из-за правых популистских партий, которые получили мандаты в парламентах своих стран. Количество их мандатов выросло в Нидерландах, а национально-консервативной Австрийской партии свободы даже удалось получить места в коалиционном правительстве».

«Заметьте, как автор буксует с формулировкой. Теперь он говорит не об угрозе демократии, а о том, что «политическое положение» ухудшилось. В чём же дело? В том, что избиратели, по мнению журналиста, проголосовали на демократических и свободных выборах за «неправильные» партии. Когда народ думает не так, как публицист, то угроза демократии неизбежна», — поясняет издание.

В ход идут игра на чувствах и различные не имеющие никакого значения эпизоды, чтобы послать сигнал: демократия в опасности.

«Как либеральная газета может говорить об угрозе демократии, если они считают, что народ проголосовал неправильно? Собственно говоря, они сами-то демократы? Нет, они элитаристы, которые считают, что у народа не должно быть избирательных прав, если они голосуют не так, как им сказали», — подчёркивает портал.

По мнению Samtiden, вместо того чтобы «лить крокодиловы слёзы» по поводу фальшивых угроз демократии, самодовольному истеблишменту надо на секунду взглянуть на себя. «Почему же всё больше избирателей покидают элиты? Ответ очевиден: элиты не слушают, они не оправдывают ожиданий и не понимают, чего хочет народ. Вместо этого они, во многом благодаря ЕС, дистанцировались от дел в шведской провинции ради брюссельского общества, пожимая плечами перед лицом нарастающих проблем общества, которые совсем не иллюзорны», — отмечает газета.

На Западе нет никакого кризиса демократии. «Совсем наоборот! Демократия живёт и цветёт как никогда ранее. Явка на недавних выборах в Венгрии была на рекордном уровне. Избиратели нашли для себя новых представителей и новые партии, которые ставят реальных людей выше коктейльных вечеринок с Жан-Клодом Юнкером в Брюсселе», — считает издание.

«Напротив, кризис грозит именно старым элитам. Это нечто совершенно иное, это не кризис демократии — это её обновление», — подводит итог Samtiden.