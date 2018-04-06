Испанский профессор: Европе пора осознать — в политике правит не демократия, а сильные лидеры

Во главе с Владимиром Путиным Россия возвращается к неоимпериализму, заявил профессор Школы менеджмента в Барселоне Хосеп Мария Сервера для La Vanguardia. При этом, по его словам, Европе, которую окружает всё больше конфликтов, необходимо осознать, что современная модель политики смещается в сторону сильного лидера, а не сильных демократий.

Президент США Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина провести встречу в Белом доме, однако отношения России и США в настоящий момент переживают достаточно сложный период, передаёт La Vanguardia.



Издание напоминает, что недавно США объявили персонами нон грата 48 российских дипломатов и 12 сотрудников российского постоянного представительства при ООН в знак солидарности с Великобританией, которая обвиняет Россию в причастности к отравлению бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия выступила с ответными мерами, выслав из страны аналогичное число американских дипломатов и отозвав согласие на работу Генерального консульства США в Санкт-Петербурге.



«Честно говоря, таких выпадов в адрес России я не помню, такого крушения российско-американских отношений из истории я не могу припомнить», — приводит издание слова посла России в США Анатолия Антонова.



По словам профессора Школы менеджмента в Барселоне Хосепа Марии Серверы, нынешние отношения России и США в очередной раз говорят о смене модели лидерства на мировом уровне, переходе от «масштабных соглашений и сильных демократий к модели сильных лидеров», которыми он называет, прежде всего, Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина.



Сервера утверждает, что Европе, которую окружает всё большее число конфликтов, будь то конфликты в Северной Африке, на Ближнем Востоке или дипломатический кризис с Россией, следует «начать осознавать эту новую геополитическую ситуацию».



При этом, по словам эксперта, Европа демонстрирует «вопиющую слабость своих внешних границ» и, хотя она обладает одним из наибольших военных потенциалов, не прибегает к нему в силу «отсутствия определённости» в этой области.



Напротив, Россия, которая «всегда была великой державой, сейчас во главе с сильным лидером возвращается к неоимпериализму, который эксперты называют гибридной войной, потому что он разворачивается на всех фронтах, прежде всего, в киберпространстве», — утверждает Сервера.



Так, по его мнению, именно Россия стоит за множеством конфликтов, формируя общественное мнение при помощи создания фальшивых новостей и применения других стратегий, «доводя западные общества до экстремизма, для того чтобы ослабить их политику», сообщает La Vanguardia.