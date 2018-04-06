Испанский профессор: Европе пора осознать — в политике правит не демократия, а сильные лидеры

Во главе с Владимиром Путиным Россия возвращается к неоимпериализму, заявил профессор Школы менеджмента в Барселоне Хосеп Мария Сервера для La Vanguardia. При этом, по его словам, Европе, которую окружает всё больше конфликтов, необходимо осознать, что современная модель политики смещается в сторону сильного лидера, а не сильных демократий.
Президент США Дональд Трамп пригласил своего российского коллегу Владимира Путина провести встречу в Белом доме, однако отношения России и США в настоящий момент переживают достаточно сложный период, передаёт La Vanguardia.
Издание напоминает, что недавно США объявили персонами нон грата 48 российских дипломатов и 12 сотрудников российского постоянного представительства при ООН в знак солидарности с Великобританией, которая обвиняет Россию в причастности к отравлению бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Россия выступила с ответными мерами, выслав из страны аналогичное число американских дипломатов и отозвав согласие на работу Генерального консульства США в Санкт-Петербурге.
«Честно говоря, таких выпадов в адрес России я не помню, такого крушения российско-американских отношений из истории я не могу припомнить», — приводит издание слова посла России в США Анатолия Антонова.
По словам профессора Школы менеджмента в Барселоне Хосепа Марии Серверы, нынешние отношения России и США в очередной раз говорят о смене модели лидерства на мировом уровне, переходе от «масштабных соглашений и сильных демократий к модели сильных лидеров», которыми он называет, прежде всего, Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина.
Сервера утверждает, что Европе, которую окружает всё большее число конфликтов, будь то конфликты в Северной Африке, на Ближнем Востоке или дипломатический кризис с Россией, следует «начать осознавать эту новую геополитическую ситуацию».
При этом, по словам эксперта, Европа демонстрирует «вопиющую слабость своих внешних границ» и, хотя она обладает одним из наибольших военных потенциалов, не прибегает к нему в силу «отсутствия определённости» в этой области.
Напротив, Россия, которая «всегда была великой державой, сейчас во главе с сильным лидером возвращается к неоимпериализму, который эксперты называют гибридной войной, потому что он разворачивается на всех фронтах, прежде всего, в киберпространстве», — утверждает Сервера.
Так, по его мнению, именно Россия стоит за множеством конфликтов, формируя общественное мнение при помощи создания фальшивых новостей и применения других стратегий, «доводя западные общества до экстремизма, для того чтобы ослабить их политику», сообщает La Vanguardia.
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский ЦСКА оштрафован на 300 тыс. рублей за оскорбительные баннеры в адрес футболистов московского «Спартака».
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Петра Порошенко об украинских политиках, поддерживающих мнение президента России Владимира Путина об ответственности за ситуацию в Донбассе.
Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что нападающий «Краснодара» Ари дисквалифицирован на три ближайших матча в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление украинского лидера Петра Порошенко, по мнению которого ключ от мира на Украине находится в Кремле.
Заместитель руководителя Института стран СНГ Игорь Шишкин в разговоре с RT прокомментировал заявление украинского лидера Петра Порошенко, по мнению которого установление мира на Украине зависит от России.
В Минобороны России заявили, что за время операции в Сирии боевой опыт получили более 63 тыс. российских военных, правительственные войска вернули себе 96,5% территории вместо 8%, которые они контролировали ранее.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что внутреннее расследование корпорации по ситуации в Центральном научно-исследовательском институте машиностроения (ЦНИИмаш), сотрудник которого обвиняется в государственной измене, завершено.
Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов прокомментировал предложение главы департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александра Егорова о запрете критики в адрес арбитров.
Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов прокомментировал RT заявление помощника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о том, что Россия якобы «увязла» в Сирии и это можно использовать в качестве «рычагов давления».