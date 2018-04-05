National Interest: война с Россией не начнётся, если Вашингтон её не спровоцирует

Несмотря на напряжённую обстановку, сегодня нет никакой новой холодной войны, как не будет и горячей, если только Вашингтон не продолжит проводить агрессивную внешнюю политику в тех областях, которые Россия считает жизненно важными для себя. Как пишет The National Interest, Россия — это слишком важная страна, чтобы относиться к ней как к врагу, и от нового конфликта не выиграет никто.

В США, Европе и России идут разговоры о новой холодной войне, а стороны высылают из своих стран дипломатов. Однако, как пишет The National Interest, несмотря на такую дипломатическую спираль, новой холодной войны нет, как не будет и горячей, если только Вашингтон не спровоцирует конфронтацию, проводя всё более агрессивную внешнюю политику в тех областях, которые Россия считает жизненно важными для себя.

Как продолжает издание, сегодня отсутствует первый и, пожалуй, самый важный составной элемент холодной войны: идеологическое соперничество. Америка по-прежнему ведёт себя агрессивно на международной арене, преисполнившись решимости преобразовать мир по своему образу и подобию. В отличие от неё, Владимир Путин явно усвоил уроки распада Советского Союза. Его правительство больше всего жаждет сохранить контроль, обеспечить соблюдение российских интересов и безопасность государственных границ.

Во-вторых, внешняя политика России по сути своей консервативная и сдержанная, хотя и не пацифистская, тогда как внешняя политика США, напротив, отличается несдержанностью и откровенным милитаризмом. Соединённые Штаты видят в приближении НАТО к российским границам естественную эволюцию мирового американского господства, в то время как Москва видит в этом угрозу.

«Вашингтон думал бы точно так же, если бы Мексика решила вступить в Варшавский договор. По мнению американцев, Москва сильно преувеличивает эту опасность — ведь идея о нападении европейцев на Россию похожа на сценарий из фильма в жанре фэнтези. Но США не подвергались многочисленным нападениям со стороны европейских соседей, в отличие от России», — отмечает автор статьи.

По его мнению, даже сирийская кампания указывает на пределы амбиций Путина. Москва отнюдь не стремится к господству на Ближнем Востоке, а просто хочет сохранить для себя небольшую роль в этом регионе, где издавна господствует Америка, создавшая альянс с Израилем, Иорданией, Египтом и странами Персидского залива. И лишь «надменным вашингтонским политикам», которые методами военного вмешательства свергли законные правительства в трёх ближневосточных странах и выступили за вторжение в четвёртую страну, хватило наглости обвинять Россию в агрессивных замыслах, хотя та просто поддержала законное правительство в одной из таких стран.

Также об отсутствии признаков холодной войны говорит то, что мир больше не является биполярным. Европейцы заняли сторону Америки, в то время как Китайская Народная Республика поддерживает Россию, однако это разделение носит намного более сложный характер, чем в годы холодной войны. Некоторые европейские государства выступают против антироссийских санкций, которые вводятся по инициативе США, а также против других американских инициатив. А КНР и Россия являются друзьями по необходимости, ибо их сближает враждебное отношение Вашингтона.

«В таком альянсе (если это можно назвать альянсом) будет мало проку, если он подвергнется серьёзным испытаниям. Нет никакой «империи зла», как президент Рональд Рейган когда-то называл Советский Союз и его сателлитов», — пишет The National Interest.

В-четвёртых, продолжает автор статьи, между Вашингтоном и Москвой нет серьёзных конфликтов. Ни Россия, ни США не заинтересованы в нападении друг на друга. И если и есть какой-то конфликт, то это извечное желание американских политиков навязывать свою волю всем в мире, в том числе в тех вопросах, которые издавна представляют интерес для России.

Как заключает издание, российско-американские отношения можно вывести из сегодняшнего штопора, однако для этого США нужно прекратить вмешательства с целью содействия своим зарубежным друзьям. Вашингтону также надо покончить с дипломатической практикой зеркальных ответов. Кроме того, Соединённые Штаты должны обратить внимание на озабоченность Кремля в сфере безопасности и прекратить расширение НАТО. Взамен Россия должна будет отказаться от поддержки Донбасса. Нужно понимать, что Крым Россия не вернёт, поскольку он исторически является частью России, поэтому США и Европа должны это признать и отменить санкции, если Москва прекратит подрывать территориальную целостность Украины.

«Состояние российско-американских отношений отвратительное, но это не холодная война. Вашингтон должен сделать так, чтобы отношения не ухудшились ещё больше. Российская Федерация — это слишком важная страна, чтобы относиться к ней как к врагу. От нового конфликта — как от горячего, так и от холодного — не выиграет никто», — подводит итог американское издание.