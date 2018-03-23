ABC: спокойствию НАТО угрожают Россия и разброд в собственных рядах

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал свою организацию самым успешным военным альянсом в истории. Однако, как считают критики, ему необходимы срочные реформы в условиях, когда Россия «постоянно бряцает оружием». К тому же некоторые члены оборонительного союза нарушают демократические нормы и всё больше отходят от западных стандартов, говорится в материале.

На церемонии открытия новой штаб-квартиры НАТО генеральный секретарь Йенс Столтенберг назвал свою организацию самым успешным военным альянсом в истории. Однако, как пишет ABC, сейчас всё чаще возникают вопросы о том, является ли НАТО одновременно соответствующей своему назначению и работоспособной организацией, учитывая «постоянное бряцание оружием и угрозы» со стороны Владимира Путина.

Столтенберг считает, что сильные стороны НАТО — это единство и «способность адаптироваться к переменам», однако критики альянса утверждают, что именно в этих смыслах НАТО необходимо совершенствоваться. Поэтому, как считает автор статьи, альянсу необходимы реформы, чтобы повысить свою мощь и эффективность.

Главный редактор Strategic Europe и старший научный сотрудник Европейского центра Карнеги Джуди Демпси считает, что альянсу необходимо реформировать и усовершенствовать свои логистические возможности. По её словам, со временем в НАТО произошёл раскол, и именно в нём она видит причину излишней самонадеянности и беспечности, которые усилились после окончания холодной войны. Она выступает за подписание военного эквивалента Шенгенского соглашения, которое даёт людям возможность свободно передвигаться по территории Евросоюза.

«Организационные рамки перемещения военнослужащих на территории Западной Европы со временем приходят в упадок — мосты, места высадки, маленькие аэропорты, энергетические сети, железные дороги и так далее», — объяснила она.

В свою очередь, Хитер Конли из Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне считает, что главная угроза для будущего НАТО исходит изнутри. По его мнению, по мере роста числа участников НАТО этот альянс утрачивал политический фокус и цель, а такие его члены, как Венгрия и Польша, сейчас всё больше тяготеют к авторитаризму.

«Я считаю, что НАТО необходимо вести очень открытые и честные политические дискуссии относительно здоровья демократии своих участников. Сообщество сильно ровно настолько, насколько сильно его самое слабое звено. Сейчас мы наблюдаем драматичный откат назад. Мы видим, как в некоторых странах жёстко попираются самые базовые элементы диктатуры закона», — сказала она.

В качестве примера она привела Турцию, которая является членом НАТО с 1952 года.

«Мы должны снова притянуть Турцию к НАТО, к Западу. Сейчас её тянут в самых разных направлениях. Это та страна, которая всё чаще использует свои вооружённые силы, чтобы достигать политических целей, не считаясь с мнением альянса», — добавила она.

Как продолжает автор статьи, по мере расширения альянса в него вошли бывшие коммунистические страны, в том числе те, которые непосредственно граничат с Россией, — Эстония и Латвия. Аналитик Майкл О'Хэнлон считает, что этот фактор во многом способствовал росту напряжённости в отношениях между Россией и Западом. И хотя он не оправдывает агрессивные действия Путина, он утверждает, что дальнейшее расширение альянса ещё больше усугубит ситуацию.

Ранее представители НАТО заявляли о готовности принять Грузию и Украину, но, по мнению О'Хэнлона, от этих планов стоит отказаться.

«Наше обещание принять Грузию и Украину… в сущности бессмысленно, потому что мы не видим никакой реальной возможности принять их. Однако тот факт, что это обещание прозвучало, даёт Путину повод вмешиваться во внутренние дела этих стран и нарушать их границы», — считает О'Хэнлон.

По его мнению, необходимо создать «арку нейтралитета» — буферную зону нейтральных государств между Россией и Западом.

«Я не утверждаю, что, если мы это сделаем, Россия в одночасье превратится в кроткую овечку, готовую нас во всём поддерживать, то есть в прозападную страну», — сказал он.