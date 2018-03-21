Экс-глава МИД Британии: чтобы сдержать «задиристую» Россию, НАТО нужна новая доктрина

Североатлантический альянс должен противопоставить скрытым атакам Путина новую доктрину войны, пишет в своей статье для The Daily Telegraph бывший министр иностранных дел Великобритании Уильям Хейг.

По его словам, киберпространство — это идеальная серая зона для Москвы, которая получает возможность проводить «атаки из тени» и не признаваться при этом в их совершении.

Массивная кибератака на Эстонию в 2007 году, например, парализовала банки, министерства, теле- и радиокомпании, причём всё это без объявления войны. Российские операции на Украине включали в себя координирование работы соцсетей и вооружённых группировок как новый способ вторгнуться в страну, не заявляя ничего об этом, утверждается в статье.

Некоторые другие страны, похоже, всё ещё не горят желанием в открытую признавать, что российские хакеры проделывают то же самое и с ними, пишет Хейг.

НАТО уже признало, что текущее положение дел требует нового мышления. И альянс готов обсудить методы ведения гибридной войны в ходе намеченного на июль саммита. Военный блок уже изрядно отстаёт в этой игре. Смелый взгляд на эту проблему означает прежде всего признание её масштаба, чтобы демократические общества смогли увидеть, что им необходимо действовать.

Альянс должен дать поручение своим экспертам выработать новую доктрину ведения гибридной войны и «укрепить» Североатлантический договор 1949 года, подстроив его под эту доктрину. Так, знаменитая статья 5 устава НАТО обязует всех участников блока помогать друг другу обороняться в случае вооружённого нападения. Но что, если нападение выражается в нарушении работы жизненно важных служб, в загадочных отключениях средств связи, в миллионах сообщений в соцсетях, дискредитирующих вооружённые силы страны, и в людях без униформы, которые совершают рейды через границу?

Из всего этого видно, что НАТО нуждается в совершенно новой концепции атаки и обороны, а также в новом протоколе или в новой статье договора — статье 5б — для поддержки этой концепции. Новая доктрина чётко дала бы понять, что использование гибридных и необъявленных атак спровоцирует коллективный ответ со стороны альянса.

Таким образом 29 стран — членов блока ясно намекнули бы на то, что они собираются поддерживать друг друга в тех случаях, когда дело дойдёт до обороны в киберпространстве, в СМИ и в других сферах. Кроме того, при необходимости они все вместе смогли бы реализовывать ответные меры, в том числе кибератаки на Россию.

«Цель всего этого, как и в случае с доктриной НАТО во времена холодной войны, заключалась бы не в том, чтобы начать конфликт, а в том, чтобы его сдержать, ясно давая понять, что новый скрытный тип боевых действий, появившийся благодаря современным технологиям, нельзя использовать без последствий», — пишет экс-глава МИД Британии.

Модернизация НАТО, по его мнению, оказала бы куда более мощное сдерживающее воздействие на «задиристый» Кремль, чем все эти высылки дипломатов, какими бы верными и продуманными ни были эти меры.

«И это означало бы, что западный альянс, который так привык к выбору между чёрным и белым — между войной и миром, — наконец подстроился бы под новый мир, к которому президент Путин относится с такой любовью и который можно было наблюдать во время его победы на выборах, — мир перманентного серого», — подытоживает свою статью для The Daily Telegraph бывший министр иностранных дел Британии Уильям Хейг.