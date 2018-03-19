Генерал НАТО: Россия не победит альянс, но недооценивать её нельзя

В Восточной Европе cегодня российские вооружённые силы имеют преимущество перед НАТО, однако в долгосрочной перспективе альянс значительно сильнее, уверен командующий европейскими силами НАТО, генерал Кёртис Скапаротти. Однако, если США не продолжат модернизацию своих вооружённых сил, Россия уже к 2025 году сможет бросить вызов американским ВВС «во всех областях».

Как передаёт National Interest, командующий Европейским командованием вооружённых сил Соединённых Штатов и Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Кёртис Скапаротти не согласен с последним докладом исследовательской корпорации RAND, в котором говорится, что вооружённые силы альянса будут разгромлены в результате российского наступления.

«Если посмотреть на НАТО объективно, то эта организация обладает силой 29 наций. Усилия, которые предпринимаются в рамках НАТО, а также те усилия, которые предпринимаются здесь, в Соединённых Штатах, направлены на увеличение возможностей сдерживания, а в случае необходимости и обороны», — заявил Скапаротти, выступая 8 марта перед членами сенатского комитета по делам вооруженных сил.

По словам генерала, стратегия России заключается в том, чтобы «предпринимать действия, не доходя до прямого конфликта». «Если им это удаётся, они могут ослабить позиции противника без единого выстрела», — отмечает военный.

По мнению Скапаротти, в Восточной Европе российские военные «имеют преимущество, даже в области обычных вооружений, и это обусловлено внутренними линиями, близостью расположения и размером вооружённых сил».

«Однако в долгосрочной перспективе НАТО обладает значительным преимуществом, которое признаётся оппонентами и которого они, на самом деле, опасаются», — уверен командующий.

Что касается таких военных учений, как «Запад»*, по словам Скапаротти, для НАТО они не стали новостью. То, что Россия сконцентрировала усилия как на обычных, так и на ядерных вооружениях, провела модернизацию своего арсенала и «мобилизовала людей», было, по утверждению генерала, «ожидаемо». «Мы увидели в этом подкрепление доктрины, за развитием которой мы следили последние, скажем, 10 лет. Глядя на это, мы учимся, — заявил военный. — И это помогает нам дислоцировать и тренировать наши войска и, разумеется, разрабатывать собственные планы».

Однако для сохранения своего доминирующего положения Соединённым Штатам необходимо продолжить модернизацию вооружённых сил, иначе Россия сможет «бросить вызов (США. — ИноТВ) практически в любой сфере в военной перспективе уже, скажем, к 2025 году», — предупредил военный.

* «Запад-2017» — совместное стратегическое учение (ССУ) Вооружённых сил Российской Федерации и Республики Беларусь, проходившие с 14 по 20 сентября 2017 года. По официальным данным, в учении принимали участие до 13 тыс. военнослужащих (прим. ИноТВ).