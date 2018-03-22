Дружба вместо скамьи подсудимых: читатель BZ напомнил немцам об «исторической вине» перед русскими

Многие западные страны, в том числе ФРГ, буквально посадили Москву «на скамью подсудимых». Такое мнение выразил в письме читатель Badische Zeitung, которое газета опубликовала у себя на сайте. Немцам же необходимо позволить России стать для Германии настоящим другом, вспомнив при этом не только о «многовековом культурном родстве» с русскими, но и об «исторической вине» перед ними, призывает Эрих Мольденхауэр из Хинтерцартена.

Определять европейскую политику без участия России элементарно опасно. Именно такую точку зрения высказывает в письме читатель Badische Zeitung Эрих Мольденхауэр, которое немецкая газета опубликовала у себя на сайте.

Многие западные страны буквально «посадили Россию на скамью подсудимых». В то же время «адвокатов» Москвы и вовсе превратили в «неосведомлённых, слепых статистов», пишет житель немецкого Хинтерцартена.

И это притом что после распада Советского Союза Российская Федерация не только «шла большими шагами навстречу Западу, особенно Германии, но и сделала возможным сближение практически во всех областях», продолжает Мольденхауэр.

Речь же российского президента Владимира Путина в 2001 году в бундестаге, в которой он «протянул руку» западным странам и сделал акцент на общих ценностях, была «предельно понятной и честной», констатирует читатель Badische Zeitung.

Несмотря на это, Запад, однако, не перестал расширять сферы своего влияния — «особенно военного» — в Восточной Европе, «причём как в Польше, Чехии и Прибалтике, так и в Грузии и на Украине». «Вполне можно было себе представить, что из-за этого нервозность России только вырастет», — отмечает Эрих Мольденхауэр из Хинтерцартена.

Параллельно с этим западные страны «навязывают картину», согласно которой основными характерными чертами России якобы являются «агрессия, коррупция, мафиозные методы, допинг и тому подобное». «С таким образом мышления и действий мы всё сильнее вынуждаем Россию занять враждебную позицию», — подчёркивает читатель немецкой газеты.

«Неужели мысль включить такую европейскую страну, как Россия, в ЕС и вправду настолько абсурдна?» — недоумевает Эрих Мольденхауэр из немецкого Хинтерцартена.

«Определять политику Европы без участия России опасно. Мы должны позволить Российской Федерации — так же как и Франции — стать нам настоящим другом: причём не только из-за культурного родства, которое существует уже на протяжении столетий, но и через осознание нашей исторической вины перед Россией», — призывает читатель Badische Zeitung.