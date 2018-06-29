Military: американский генерал поведал, как США собираются бороться с С-400 Для борьбы с российскими ЗРК С-400 ВВС США нужно объединить усилия с сухопутными войсками, пишет Military со ссылкой на главу боевого авиационного командования ВВС США генерала Джеймса Холмса. Как он пояснил, возросшая по сравнению с С-300 дальность действия российских зенитно-ракетных комплексов ограничила возможности американских боевых самолётов, в особенности четвёртого поколения. 29 июня 2018 Military.com

Military: США довольны испытаниями новой ядерной бомбы ВВС США успешно провели испытания гравитационной ядерной бомбы B61-12, по точности в три раза превосходящей своего предшественника, сообщает Military со ссылкой на данные генерал-лейтенанта США Джека Вайнштейна. По словам военного, Америка достигла «прогресса в ядерном вооружении» и Белый дом планирует выделить несколько миллиардов долларов на дальнейшую модернизацию всех видов ядерного оружия. 4 мая 2018 Military.com