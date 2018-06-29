Military.com
Military: американский генерал поведал, как США собираются бороться с С-400
Для борьбы с российскими ЗРК С-400 ВВС США нужно объединить усилия с сухопутными войсками, пишет Military со ссылкой на главу боевого авиационного командования ВВС США генерала Джеймса Холмса. Как он пояснил, возросшая по сравнению с С-300 дальность действия российских зенитно-ракетных комплексов ограничила возможности американских боевых самолётов, в особенности четвёртого поколения.
Military: США довольны испытаниями новой ядерной бомбы
ВВС США успешно провели испытания гравитационной ядерной бомбы B61-12, по точности в три раза превосходящей своего предшественника, сообщает Military со ссылкой на данные генерал-лейтенанта США Джека Вайнштейна. По словам военного, Америка достигла «прогресса в ядерном вооружении» и Белый дом планирует выделить несколько миллиардов долларов на дальнейшую модернизацию всех видов ядерного оружия.
Military.com: генерал НАТО развеял миф о «российской агрессии» в Прибалтике
Несмотря на напряжённые отношения между Москвой и Западом, Россия до сих пор так ни разу и не нарушила границы или воздушное пространство Прибалтийских стран, заявил глава Военного комитета Североатлантического альянса Петр Павел. Более того, генерал НАТО порекомендовал не использовать выражение «российская агрессия», когда речь заходит о Латвии, Литве и Эстонии, передаёт Military.com.