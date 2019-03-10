Американский генерал: Россия заполнит «пустоту» после вывода американских войск из Сирии

Россия, желая увеличить своё влияние на Ближнем Востоке, определённо воспользуется выводом войск США из Сирии и постарается заполнить «пустоту», которая останется после ухода американцев, заявил генерал сухопутных войск США Джозеф Вотел. Как сообщает Military.com, Вотел убеждён, что Москва, в частности, будет и дальше помогать президенту Сирии Башару Асаду бороться против повстанцев при помощи самых жестоких методов.

Глава Центрального командования США генерал Джозеф Вотел заявил, что Россия без всяких сомнений воспользуется «пустотой», которая останется после ухода американских войск из Сирии — что, в частности, означает, что Москва будет активнее поддерживать «наиболее жёсткие методы режима Асада», сообщает интернет-ресурс Military.com.



«На мой взгляд, россияне считают это (уход американцев. — ИноТВ) возможностью заполнить пустоту, которая останется вместо того, что создавали мы в поддержку наших партнёров, сотрудничающих с нами в зоне конфликта, — предположил Вотел, выступая на заседании комитета палаты представителей по делам вооружённых сил в четверг. — То есть, они собираются получить какие-то преимущества и поддержать то, что творит режим Асада».



По мнению Вотела, Россия желает увеличить своё влияние в регионе, а это может реально повлиять как на региональную, так и на глобальную обстановку.



«Россия теперь будет иметь более ведущую роль в урегулировании кризиса. И это, конечно, укрепляет её присутствие на Ближнем Востоке, в этом важнейшем регионе Леванта, — отметил генерал, имея в виду район, включающий в себя Ирак, Сирию, Израиль, Ливан и Иорданию. — Я считаю, что они воспринимают это как важную цель».



В свою очередь, член палаты представителей от штата Миссисипи и бригадный генерал Национальной гвардии США Трент Келли на том же заседании комитета по делам вооружённых сил выступил против гипотез о том, что «пустота» в Сирии образуется из-за решения президента Дональда Трампа вывести войска из страны — по его словам, это случилось ещё при Бараке Обаме, пишет Military.com.



«Поскольку мы не стали реагировать на ситуацию в Сирии в 2013 году, там образовалась пустота, которую заполнили русские, хотя раньше их там не было. Причина возникшего теперь влияния России в Сирии отчасти в том, что мы долго не предпринимали абсолютно никаких действий, и даже когда сирийское правительство стало травить собственных граждан, отреагировали запоздало», — пояснил Келли.



Россия регулярно посылает свои войска в Сирию с 2015 года, напоминает обозреватель Military.com. Хотя Москва присутствует в стране для борьбы с «Исламским государством»*, она также наносила удары против повстанческих группировок, выступающих против сил президента Сирии Башара Асада и пользующихся поддержкой США, говорится в материале сайта. По данным ресурса, Асад в прошлом «применял беспощадные тактические решения для борьбы с местными повстанцами, сражающимися против его режима, включая и химатаки против районов проживания мирных жителей, приводившие к гибели детей».



Как отмечает автор статьи, присутствие России в Сирии дополнительно усложнило «и так непростую битву» — российские войска и силы США и их партнёров часто оказываются по разные стороны конфликта, что может потенциально привести к столкновению между ними. Кроме того, российские вооружённые силы «стали применять в конфликте средства, с которыми многим американским военнослужащим не приходилось сталкиваться ещё со времён холодной войны, включая системы радиоэлектронной борьбы и комплексы ПВО», подчёркивается в материале.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.