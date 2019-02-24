Der Standard: трамповский журавль или путинская синица — Эрдогану предстоит сделать выбор в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стоит перед непростым выбором в Сирии, пишет Der Standard. Глава Белого дома Дональд Трамп обещал ему, что разрешит создать так называемую «зону безопасности» на востоке страны. Российский же президент позволил Анкаре проводить трансграничные операции на сирийской территории. Это выбор между журавлём в небе и синицей в руках, объясняет автор статьи

Всё-таки глава Белого дома Дональд Трамп не решился на полный вывод американских войск из Сирии, пишет Der Standard. Президент США оставит там 200 солдат. Это немного, но стоит исходить из того, что фланги им прикроют многочисленные наёмники из частных американских военных компаний, отмечает автор статьи.

Близится час, когда Трампу придётся объяснить президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, как американские солдаты отреагируют на вторжение Анкары на востоке Сирии. Турецкие власти хотят дать там бой «террористам». Так они называют курдов, которые вместе с американцами воюют с остатками ИГ*.

Похоже, в телефонном разговоре с Эрдоганом Трамп заверил его в том, что позволит ему создать в этом регионе «зону безопасности». Но с главой Кремля Владимиром Путиным президент Турции договорился о другом: на прошлой неделе в Сочи они «раскопали» Аданское соглашение от 1998 года, которое позволяет Анкаре проводить трансграничные операции на сирийской территории.

Но это всё-таки не «зона безопасности», отмечает автор. Так что Эрдогану придётся решать: «трамповский журавль в небе или путинская синица в руках», заключает издание.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.