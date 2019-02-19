«Фантазиям пришёл конец» — ABC News рассказал о судьбе женщин, променявших Запад на джихад

В то время как «Исламское государство»* терпит поражение в Сирии, лагеря беженцев пополняются женщинами и детьми, сообщает ABC News. Как отмечает телеканал, многие из этих женщин — иностранки, которые поддались пропаганде и отказались от жизни на Западе, чтобы выйти замуж за террористов.

А теперь зарубежные новости. Последний бой ИГ* в Сирии. Ожидается, что силы, пользующиеся поддержкой США, возьмут последний город, удерживаемый боевиками ИГ. Женщины и дети, спасшиеся бегством, теперь живут в лагерях беженцев. Поддавшись пропаганде, многие из них отказались от жизни на Западе, чтобы стать невестами ИГ.



19-летняя женщина, которая привлекла внимание мировых СМИ четыре года назад, когда назад покинула Лондон вместе с двумя подругами, теперь отчаянно хочет домой. Из Сирии передаёт корреспондент ABC News Джеймс Лонгман.



Для иностранок, приехавших, чтобы выйти замуж за боевиков ИГ, фантазиям пришёл конец. Поток женщин, покидающих так называемый халифат, зачастую вместе со своими детьми, не прекращается.



Одна из таких женщин — 19-летняя Шамина Бегум, купившаяся на лживые обещания брака и приключений. В феврале 2015 года камера наблюдения запечатлела её на пути из Лондона в зону боевых действий — с нею были две школьные подруги.



Сегодня, четыре года спустя, Бегум рассказала Sky News, что только что родила. Для молодой женщины это уже третий ребёнок. Первые два, по её словам, умерли в халифате.



ШАМИНА БЕГУМ: Сначала было хорошо, как они показывали на видео: ты приезжаешь, вы создаёте семью. Потом стало труднее.



Она говорит, что жизнь в «Исламском государстве», где она, помимо прочего, видела, как людям рубили головы, не вызывала у неё неприятных чувств.



ШАМИНА БЕГУМ: Да, я знала об этих вещах. И меня это… меня это устраивало.



Но теперь она живёт в лагере беженцев. Она не знает, где её муж, и хочет уйти отсюда.



ШАМИНА БЕГУМ: Я не хочу ухаживать за своим ребёнком в этом лагере, потому что я боюсь, что здесь он может даже умереть. Думаю, многие должны… сочувствовать мне — из-за всего, что я пережила.



Её история — не уникальная.



ЖЕНЩИНА: Я из Канады.



ЖЕНЩИНА: Канада.



Женщины отовсюду, в том числе из Америки, попались на пропаганду ИГ. Но судьбы многих, в том числе подруг Бегум, неизвестны.



ДЖЕЙМС ЛОНГМАН, корреспондент ABC News: Бегум говорит, что ни о чём не жалеет. Великобритания заявляет, что не будет её спасать, хотя она может вернуться домой, если захочет. Будут ли её преследовать по закону? Сможет ли она оставить ребёнка? Это неизвестно, как и многое другое на этой войне. Том?



С нами был Джеймс Лонгман с репортажем из Сирии. Спасибо, Джеймс!



Дата выхода в эфир 17 февраля 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.