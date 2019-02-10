CNN: курды начали штурм последнего анклава ИГ в Сирии

Курды из «Сирийских демократических сил» (СДС) при поддержке возглавляемой США международной коалиции начали штурм последнего анклава ИГ* в Сирии, сообщает CNN.

Речь идёт о территории, контролируемой так называемым «Исламским государством», в населённом пункте Багуз, что в провинции Дейр-эз-Зор.

Согласно первым данным, сопротивление со стороны боевиков ИГ было незначительным, однако с наступлением дня, как ожидается, боестолкновения станут более ожесточёнными. Командование СДС заявило, что часть боевиков хотят сдаться, однако другая часть настроена сражаться насмерть.

Перед началом штурма Багуз покинули сотни гражданских, при этом неясно, сколько мирных жителей там осталось.

Между тем в СДС признают, что даже победа в Багузе не будет означать полного поражения ИГ, сообщает CNN.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.