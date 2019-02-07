Fox: Помпео уверен, что у Путина нет шансов вытеснить США с Ближнего Востока

Президент Дональд Трамп и его администрация не допустят, чтобы Россия заменила США на Ближнем Востоке в качестве самого влиятельного игрока, заявил в интервью Fox News госсекретарь США Майк Помпео. По словам Помпео, даже несмотря на то, что США выводят свои войска из Сирии, региональные союзники США остаются «бастионом» Вашингтона, продолжающим защищать американцев от ближневосточных угроз.

Что насчёт нефтяных месторождений? Правда ли, что если посмотреть на сирийские месторождения, то сейчас американцы и их союзники контролируют из них 60-70%? Если мы уйдём (из Сирии. — ИноТВ), то не получится ли так, что ИГ* сможет вновь торговать этой нефтью и повсеместно финансировать свои террористические операции? Тот же вопрос справедлив и в отношении воздушного пространства.



МАЙК ПОМПЕО, госсекретарь США: Не думаю, что это возможно. Вспомните, какая проблема была с Сирией. Мы начали работать после ухода предыдущей администрации, которая отказалась от действий внутри этой страны, необходимых для обеспечения безопасности Америки. Они провели перед Асадом границу дозволенного, но он продолжил использовать химическое оружие. Это была ошибка, и она поставила нас в очень трудное положение, когда мы приступили к выполнению наших обязанностей.



Сейчас Иран и Россия — это важные игроки в Сирии, и мы не покладая рук трудились, чтобы уничтожить халифат и уменьшить опасность со стороны ИГ. Сейчас идёт политический процесс, в рамках которого мы пытаемся сделать так, чтобы более шести миллионов людей, которые бежали из Сирии, могли вернуться домой. Теперь мы можем снизить уровень насилия и начать восстановление Сирии.



Так что вы можете сказать о нефтяных месторождениях? Когда мы уйдём оттуда, кому они достанутся?



МАЙК ПОМПЕО: Я уверен, что мы не допустим ИГ к этим месторождения.



То же самое касается воздушного пространства. Если мы рано или поздно выведем войска, то не откроет ли это окно возможностей перед Россией, которая сможет установить контроль над воздушным пространством?



МАЙК ПОМПЕО: Даже сейчас идут переговоры о будущей расстановке сил. Идёт диалог с турками, идёт диалог с сирийскими курдами. Мы также ведём переговоры с израильтянами, иорданцами — со всеми нашими региональными партнёрами. Мы создали огромную коалицию для борьбы с ИГ. Сегодня прямо в здании Госдепартамента будут присутствовать представители 79 стран, и президент собирается выступить перед ними и обсудить поражение ИГ. Это будет отличной возможностью усилить посыл его вчерашнего выступления. Что важно, этим он напомнит миру, что возглавила борьбу именно Америка, и мы продолжим обеспечивать безопасность Америки в таком же духе.



Беспокоит ли вас российское вмешательство во всём регионе? Главная новость в The Wall Street Journal сегодня о том, что Саудовская Аравия и её союзники в Персидском заливе высказываются в пользу официального партнёрства с возглавляемой Россией группой для оказания влияния на мировой нефтерынок. Судя по всему, в рамках их стратегии вмешательства, они хотели не только поддержать Сирию, но и закрепиться в регионе, и, возможно, заменить США в качестве самой важной страны в регионе, если не считать ближневосточные государства!



МАЙК ПОМПЕО: Владимир Путин хотел бы, чтобы так всё и было, но президент Трамп этого не допустит. Те отношения, которые мы наладили по всему Ближнему Востоку, отличаются глубиной и прочностью. Честно говоря, иногда нас за это даже критикуют. Однако эти отношения с Королевством Саудовской Аравии, Объединёнными арабскими эмиратами, та работа, которую мы провели с Египтом, Иорданией, Израилем... Все эти страны — это важный бастион США, который продолжает защищать американцев от угроз, исходящих с Ближнего Востока. Я уверен, что усилия Владимира Путина к успеху не приведут.



То есть вас не беспокоит, что союзники в Персидском заливе теперь поддерживают это официальное партнёрство с Россией?



МАЙК ПОМПЕО: Меня многое беспокоит, но я уверен, что мы достигнем успеха. Ближневосточные страны знают, что Америка представляет региональные могущественные силы добра, и так будет и впредь.



Дата выхода в эфир 06 февраля 2019 года.



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.