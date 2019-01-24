Hill: Помпео отказал Мадуро в праве на разрыв отношений с США

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что у президента Венесуэлы Николас Мадуро нет законных полномочий разрывать дипломатические отношения с Соединёнными Штатами, сообщает The Hill.

Помпео озвучил свою позицию всего через несколько часов после того, как Мадуро заявил о разрыве дипотношений с Вашингтоном и дал американским дипломатам 72 часа на то, чтобы те покинули Венесуэлу.

«Соединённые Штаты считают, что у бывшего президента Николаса Мадуро нет законных полномочий разрывать дипломатические отношения или объявлять наших дипломатов персонами нон грата», — указал Помпео.

Госсекретарь США также предупредил, что его страна предпримет «соответствующие меры» против любого, кто подвергнет опасности американский персонал.

Как напоминает издание, ранее США признали венесуэльского оппозиционного лидера Хуана Гуаидо временно исполняющим обязанности президента. В начале этого года Николас Мадуро во второй раз принёс присягу в качестве президента Венесуэлы. Между тем многие страны Центральной Америки, а также США и Евросоюз объявили прошедшие в прошлом году президентские выборы нелегитимными.

Хуан Гуаидо, возглавляющего оппозиционный парламент страны — Национальную ассамблею, был признан на международном уровне единственным демократически избранным лидером Венесуэлы.

«Соединённые Штаты поддерживают временно исполняющего обязанности президента Хуана Гуаидо, демократически избранную Национальную Ассамблею и народ Венесуэлы в то самое время, как они мирно восстанавливают конституционный порядок в своей стране, — прокомментировал ситуацию Помпео. — Мы приветствуем постановление временно исполняющего обязанности президента Гуаидо, которое адресовано всем дипломатическим миссиям в Венесуэле о том, что страна намерена поддерживать дипломатические связи со всеми государствами».

Госсекретарь США также добавил, что Вашингтон продолжит поддерживать дипотношения с Каракасом и будет работать с правительством врио президента Гуаидо, который предложил американской миссии остаться в Венесуэле, пишет The Hill.

Помпео также призвал военных и спецслужбы Венесуэлы защищать венесуэльских граждан, а также граждан США и прочих иностранных государств.