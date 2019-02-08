WSJ: Пентагон собираетcя вывести американские войска из Сирии к концу апреля

Пентагон готовится вывести все американские войска из Сирии к концу апреля, пишет The Wall Street Journal. При этом, как отмечает издание со ссылкой на неназванные источники, администрация Дональда Трампа пока не выработала никакого плана по защите курдских партнёров США, после того как американские войска покинут страну.

Те же источники указали на то, что Соединённые Штаты собрались выводить свои силы в то самое время, как поддерживаемые Америкой боевики готовятся в ближайшие дни захватить последние оплоты ИГ* в Сирии.

Если администрация Трампа не изменит свой курс, то значительная часть американских войск покинет арабскую республику уже к середине марта, подчёркивает издание. А к концу апреля из страны будут выведены последние солдаты США.

Между тем текущая информация о планах Пентагона поступила на фоне заявлений Госдепа о том, что никаких временных рамок по выходу из Сирии не существует. Хотя Трамп, как подчёркивается в статье, действительно не ставил никаких жёстких ограничений по этому вопросу, именно он поручил Министерству обороны США вывести войска с сирийской территории, в результате чего Пентагон и пришёл к озвученным срокам.

В настоящее время США пытаются договориться с Анкарой и выработать политический план по северо-восточной Сирии, который поможет избежать дестабилизирующих боестолкновений между турецкими военными и курдскими силами, которых Турция считает террористами. Как заявляют официальные лица США, пока сторонами удалось добиться лишь небольшого прогресса.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.