Польский политолог: Венесуэла рискует стать Сирией, а Мадуро — заложником Москвы

Венесуэла может стать очередной страной, в которой Россия применит так называемый «сирийский сценарий», заявил политолог Ежи Таргальский в эфире Polskie Radio. При этом, по его словам, президента Николаса Мадуро ждёт незавидная роль «заложника» Москвы.
Николас Мадуро отклонил ультиматум европейских стран, призывающих его провести президентские выборы, после того как глава оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны. В этой ситуации у Венесуэлы оказалось два президента. В беседе с Polskie Radio историк и политолог Ежи Таргальский обратил внимание на то, что решающий голос в борьбе между лидерами может иметь армия.
«К тому, чтобы она выступила в защиту нового президента, призывал также президент США Дональд Трамп. Военные Венесуэлы не остаются равнодушными в политическом плане. Когда в 1999 году к власти пришел Уго Чавес, то он отменил запрет на занятие государственных постов командирами армии. Поэтому на сегодня они являются частью властной элиты. Они должны были бы прийти к согласию с Хуаном Гуаидо, который пообещал им сохранение существующих привилегий», — полагает гость Polskie Radio.
Всё больше глав мировых держав признает Гуаидо президентом Венесуэлы. На стороне Николаса Мадуро встали среди прочих Россия, Китай, а также Куба. По мнению польского политолога, нынешний венесуэльский президент «становится заложником России».
«Венесуэла может стать местом, в котором Россия применит так называемый сирийский сценарий. Я имею ввиду действия, вызывающие хаос в государстве и создающие проблемы во внешней политике США. России нужна Венесуэла из-за её сырьевых природных запасов, а также вопросов, связанных с рынком наркотиков. Я не верю в то, что Дональд Трамп, несмотря на заявления о применении силы, как одного из вариантов, решится на отправку своей армии в Венесуэлу. Тогда дело неизбежно дойдёт до непосредственных схваток», — резюмировал эксперт.
Актриса театра и кино Настасья Самбурская заявила, что режиссёр Московского драматического театра на Малой Бронной Антон Яковлев принял решение вывести её из состава, несмотря на просьбу доиграть сезон.
Городские власти Муссомели на юге Сицилии выставили на продажу 100 заброшенных объектов недвижимости всего за €1 каждый. Такая цена доступна для тех покупателей, которые обязуются отремонтировать здания в течение года.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов обсудил с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием закон о военном капелланстве, который рассмотрят на ближайшей пленарной неделе.
Полузащитник и капитан английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джордан Хендерсон прокомментировал победу своей команды над испанской «Барселоной» со счётом 4:0 в ответном полуфинальном поединке плей-офф Лиги чемпионов, которая позволила ей пробиться в финал турнира.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что он направился в Ирак для переговоров с руководством страны и поддержки её суверенитета на фоне «повышения активности» Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента.
Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде заявил, что несёт ответственность за вылет своих подопечных из розыгрыша Лиги чемпионов на стадии полуфинала, где его команда уступила английскому «Ливерпулю».
Первый запуск спутников «Глонасс» с помощью ракеты-носителя «Ангара» запланирован на 2024 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на имеющуюся в распоряжении Стратегию развития навигационной системы ГЛОНАСС до 2030 года.
Победа английского «Ливерпуля» над испанской «Барселоной» на полуфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов стала пятым случаем в розыгрыше турнира в сезоне-2018/19, когда команда, потерпевшая поражение в первом матче плей-офф, выигрывала ответный поединок с нужной разницей в счёте и пробивалась в следующую стадию соревнований.
Бельгийский нападающий английского футбольного клуба «Ливерпуль» Дивок Ориги оформил голевой дубль в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов с испанской «Барселоной», который его команда выиграла со счётом 4:0 и пробилась в финал турнира.
Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Джеймс Милнер расплакался по окончании ответного полуфинального матча Лиги чемпионов с испанской «Барселоной», в котором его команда победила со счётом 4:0 и вышла в финал турнира.
Вылет испанской «Барселоны» от английского «Ливерпуля» на полуфинальной стадии футбольной Лиги чемпионов стал всего лишь четвёртым случаем в истории турнира, когда команда, выигравшая первый матч любого раунда плей-офф с преимуществом как минимум в три мяча, не сумела удержать его в ответном поединке.
Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде признал, что его подопечные оказались не готовы к розыгрышу ставшего решающим в полуфинале Лиги чемпионов с английским «Ливерпулем» углового, завершившегося мячом форварда Дивока Ориги.
Главный тренер испанского футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде прокомментировал вылет своих подопечных из розыгрыша Лиги чемпионов сезона-2018/19, уступивших английскому «Ливерпулю» на полуфинальной стадии турнира.
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини заявила, что международная контактная группа по Венесуэле призывает стороны к мирному решению кризиса в Боливарианской Республике путём проведения выборов в стране.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш направил соболезнования лидеру России Владимиру Путину в связи с ЧП в аэропорту Шереметьево, где при экстренной посадке самолёта Superjet 100 погиб 41 человек.
В Удмуртии объявлен особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, сжигать мусор, срубленные деревья, проводить работы с использованием открытого огня (кроме тех, что выполняются в специально отведённых местах).
Глава дипломатии Европейского союза Федерика Могерини заявила, что международная контактная группа по Венесуэле готова направить в Каракас политическую миссию, чтобы представить конкретные идеи для поиска мирного решения кризиса.