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Польский политолог: Венесуэла рискует стать Сирией, а Мадуро — заложником Москвы

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Венесуэла может стать очередной страной, в которой Россия применит так называемый «сирийский сценарий», заявил политолог Ежи Таргальский в эфире Polskie Radio. При этом, по его словам, президента Николаса Мадуро ждёт незавидная роль «заложника» Москвы.
Польский политолог: Венесуэла рискует стать Сирией, а Мадуро — заложником Москвы
Reuters

Николас Мадуро отклонил ультиматум европейских стран, призывающих его провести президентские выборы, после того как глава оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны. В этой ситуации у Венесуэлы оказалось два президента. В беседе с Polskie Radio историк и политолог Ежи Таргальский обратил внимание на то, что решающий голос в борьбе между лидерами может иметь армия.

«К тому, чтобы она выступила в защиту нового президента, призывал также президент США Дональд Трамп. Военные Венесуэлы не остаются равнодушными в политическом плане. Когда в 1999 году к власти пришел Уго Чавес, то он отменил запрет на занятие государственных постов командирами армии. Поэтому на сегодня они являются частью властной элиты. Они должны были бы прийти к согласию с Хуаном Гуаидо, который пообещал им сохранение существующих привилегий», — полагает гость Polskie Radio. 
 
Всё больше глав мировых держав признает Гуаидо президентом Венесуэлы. На стороне Николаса Мадуро встали среди прочих Россия, Китай, а также Куба. По мнению польского политолога, нынешний венесуэльский президент «становится заложником России».
 
«Венесуэла может стать местом, в котором Россия применит так называемый сирийский сценарий. Я имею ввиду действия, вызывающие хаос в государстве и создающие проблемы во внешней политике США. России нужна Венесуэла из-за её сырьевых природных запасов, а также вопросов, связанных с рынком наркотиков. Я не верю в то, что Дональд Трамп, несмотря на заявления о применении силы, как одного из вариантов, решится на отправку своей армии в Венесуэлу. Тогда дело неизбежно дойдёт до непосредственных схваток», — резюмировал эксперт.
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Polskie Radio Польша Европа
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армия Венесуэла Дональд Трамп Николас Мадуро Россия Сирия США
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