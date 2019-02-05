Польский политолог: Венесуэла рискует стать Сирией, а Мадуро — заложником Москвы

Венесуэла может стать очередной страной, в которой Россия применит так называемый «сирийский сценарий», заявил политолог Ежи Таргальский в эфире Polskie Radio. При этом, по его словам, президента Николаса Мадуро ждёт незавидная роль «заложника» Москвы.

Николас Мадуро отклонил ультиматум европейских стран, призывающих его провести президентские выборы, после того как глава оппозиции Хуан Гуаидо объявил себя временным президентом страны. В этой ситуации у Венесуэлы оказалось два президента. В беседе с Polskie Radio историк и политолог Ежи Таргальский обратил внимание на то, что решающий голос в борьбе между лидерами может иметь армия.

«К тому, чтобы она выступила в защиту нового президента, призывал также президент США Дональд Трамп. Военные Венесуэлы не остаются равнодушными в политическом плане. Когда в 1999 году к власти пришел Уго Чавес, то он отменил запрет на занятие государственных постов командирами армии. Поэтому на сегодня они являются частью властной элиты. Они должны были бы прийти к согласию с Хуаном Гуаидо, который пообещал им сохранение существующих привилегий», — полагает гость Polskie Radio.

Всё больше глав мировых держав признает Гуаидо президентом Венесуэлы. На стороне Николаса Мадуро встали среди прочих Россия, Китай, а также Куба. По мнению польского политолога, нынешний венесуэльский президент «становится заложником России».

«Венесуэла может стать местом, в котором Россия применит так называемый сирийский сценарий. Я имею ввиду действия, вызывающие хаос в государстве и создающие проблемы во внешней политике США. России нужна Венесуэла из-за её сырьевых природных запасов, а также вопросов, связанных с рынком наркотиков. Я не верю в то, что Дональд Трамп, несмотря на заявления о применении силы, как одного из вариантов, решится на отправку своей армии в Венесуэлу. Тогда дело неизбежно дойдёт до непосредственных схваток», — резюмировал эксперт.