Le Monde: Франция готовится к возвращению на родину сирийских джихадистов

Министр юстиции Франции подтвердила информацию о намерении властей вернуть на родину бойцов радикальных исламских группировок, которые находятся сейчас в заточении под контролем курдов в Сирии. Как напоминает издание, ранее Франция выступала против возвращения джихадистов в страну и настаивала, чтобы их судили и содержали под стражей на месте. По словам министра, изменения в политике стали следствием вывода американских войск из региона.

Министр юстиции Франции Николь Беллубэ частично подтвердила информацию о возвращении в страну радикальных исламистов, находящихся в данный момент в сирийских тюрьмах, сообщает Le Monde. «Мы сделали выбор в пользу контроля (за исламистами — ИноТВ) и, следовательно, в пользу их возвращения во Францию», — заявила Беллубэ в эфире радиостанции RTL, добавив, что французские власти «изучили различные варианты».

«Новая ситуация, связанная с выводом американских войск из региона, смешала все карты, и, конечно, мы готовимся к тому, что французы, находящиеся сейчас на севере Сирии, в конце концов вернутся в страну», — пояснила министр.

Таким образом, представитель властей подтвердила изменения в политике Франции, которая ранее настаивала, что граждан страны, отправившихся воевать на стороне ИГ*, должны судить местные власти, отмечает издание.

«Сейчас, когда мы с вами беседуем, ничего ещё не ясно, разумеется. Но очевидно, что в случае, если французы, удерживаемые курдами, должны будут выйти на свободу, выдворены из страны, в наших общих интересах быть в курсе того, что с ними станет, а не отпускать их на свободу, не зная, где они», — заметила министр.

Беллубэ подтвердила, что взрослые граждане Франции сразу же по возвращении на родину будут задержаны силами правопорядка, однако подчеркнула, что большая часть французов, удерживаемых курдами, дети. «Мы полагаем, что около 75% — это дети в возрасте до 7 лет», — отметила глава ведомства, отказавшись, однако, уточнить итоговое число французских граждан, о которых идёт речь.

Министр также подтвердила информацию о том, что в 2019 году на свободу из французских тюрем выйдут около тридцати исламистов, отбывших свой срок заключения. «Сталкиваясь с такого рода заключёнными, мы оцениваем их опасность, имеет место поселение их в изолированных районах. После выхода на свободу территориальные разведывательные службы, разумеется, следят за ними с особой тщательностью», — уточнила Беллубэ.

Как напоминает издание, в среду в защиту новой позиции французских властей выступил и премьер-министр страны Эдуар Филипп. «Если их (французских джихадистов — ИноТВ) выдворят из страны, я бы предпочёл, чтобы их судили, приговаривали и строго наказывали во Франции, а не позволили рассеяться бог знает где и готовить новые акции, в том числе, против нашей страны», — заявил глава правительства в эфире телеканала France 2.

Тем временем, многие политики правого и праворадикального толка осудили решение властей о возвращении радикальных исламистов на родину. Депутат от партии «Республиканцы» Пьер-Анри Дюмон даже приравнял их возврат на родину к «целенаправленным убийствам».

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, в свою очередь, пояснил, что подход к детям джихадистов будет особым: каждый случай будет рассматриваться отдельно при участии Международного комитета Красного Креста и под контролем со стороны французских судебных властей.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

