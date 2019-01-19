Евродепутат: ЕС дорого заплатит за свою трусливую беспринципность в Сирии

Безучастное отношение Европы к ситуации в Сирии аукнется ей серьёзными проблемами, пишет на страницах Der Standard депутат Европарламента от партии зелёных Михель Раймон. Он опасается, что в случае турецкого вторжения на севере Сирии из курдских тюрьм будут освобождены сотни террористов ИГ. И потенциально они могут вернуться в ЕС, предупреждает политик.

Война в Сирии всё ещё бушует, но по факту её исход уже предрешён, пишет на страницах Der Standard депутат Европарламента от партии зелёных Михель Раймон. Большую часть территории страны контролирует сирийский лидер Башар Асад. В некоторых регионах все ещё присутствует «Исламское государство»*. На севере же государства осели курды с другими меньшинствами.

Очевидно, что послевоенный порядок в Сирии будут определять курды с Дамаском, но президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не собирается с этим мириться. Он угрожает вторгнуться на курдские территории. И до сих пор его сдерживало только присутствие в регионе американских войск, но теперь глава Белого дома Дональд Трамп объявил о выводе войск.

В авангарде турецкого наступления наверняка будут находиться не регулярные войска, а исламистские подразделения, наёмники и неофициальные отряды, считает Раймон. Если они доберутся до курдских тюрем, где содержатся сотни террористов ИГ, приехавших в Сирию из Европы, то эти люди окажутся на свободе, предостерегает автор. При этом потенциально они могут вернуться в ЕС.

В результате Европа «заплатит большую цену за свою трусливую беспринципность в Сирии». Ведь всё это время она оставалась безучастной к ситуации в регионе. Практически никакой политической деятельности, никакого интереса, возмущается автор. Единственное, чем ограничилась Европа, это сделка с Эрдоганом по беженцам. И теперь он шантажирует ею ЕС: «будете мешать, придут беженцы, так что держите рот на замке».

«Автономный регион Северная Сирия — это единственный демократический, светский, полиэтнический проект на Ближнем Востоке. Если мы отдадим его Эрдогану, то сами тоже проиграем», — подчеркнул Раймон. К тому же в сложившихся обстоятельствах курды вынуждены идти на сближение с Асадом, как меньшим из двух зол. Они готовы объединиться с ним и сражаться до последнего патрона, объясняет депутат. Это же в свою очередь выгодно главе Кремля, который всё это время пытался сохранить его у власти: «Путин смеётся. Европа вновь делает книксен перед ним».



* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

