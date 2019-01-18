AT: реальные планы Путина лучше узнавать из его выступлений вместо западных СМИ

Чтобы лучше разобраться в политике России, стоит ознакомиться с реальными высказываниями и идеями президента Владимира Путина, а не строить выводы на основе заявлений западных СМИ, призывает American Thinker. И тогда появится надежда выбраться из «убийственной трясины дезинформации» и нормализовать отношения, говорится в статье.

Даже если не вникать глубоко в проблематику международных отношений, «истеричная русофобия» ведущих западных средств массовой информации и политиков не может не удивлять, пишет Джеймс Делонг на страницах American Thinker. По мнению автора, между Россией и США в настоящее время не должно существовать реальных серьёзных проблем, если провести сравнительный анализ внешней политики. Поэтому СМИ «пора повзрослеть» , а жителям США и стран Европы лучше найти более надёжные и достоверные источники информации про Россию и политику президента Владимира Путина, подчёркивается в статье.

«У Украины и Крыма очень непростой этнический состав и страшная история, в чем должны разбираться все стороны, и главным образом Европа. У нас там нет интересов», — поясняет автор. Что касается необходимости «защитить Европу», вряд ли Россия будет посягать на целый континент, который многократно превосходит её по общей численности населения и суммарным резервам, подчёркивается в статье. «Трамп прав, когда говорит о том, что сами европейцы не верят в эту угрозу, поскольку недофинансируют свои вооружённые силы и делают ставку на российский газ. Зачем русским направлять в Европу танковую армаду, если им достаточно перекрыть вентиль, чтобы нанести непоправимый ущерб Германии?» — пишет American Thinker.

Также довольно сложно понять, по мнению автора, почему и Россия, и США оказались в далёкой Сирии. Что же касается «российского вмешательства» в американские президентские выборы в 2016, то наверняка у Москвы там были свои интересы, однако не стоит её за это винить, говорится в статье: «Соединённые Штаты — это чётырёхсоткилограммовая горилла (или слон в посудной лавке), так что на наши выборы хочет повлиять каждый. И разве можно винить этих людей? Люди всего мира живут и умирают в зависимости от эгоистичных капризов тех, кому принадлежит власть в США». Кроме того, саудовцы, израильтяне, европейцы, британцы и многие другие осуществляли аналогичное «вмешательство» в дела других государств на протяжении десятилетий и наверняка продолжат это делать в будущем, так что ведущим американским СМИ уже «пора повзрослеть», призывает American Thinker.

Желающим разобраться в том, что же в реальности происходит на международной арене, автор рекомендует отказаться от «пошлой и суетной» западной прессы и обратиться к тем источникам информации, которые действительно способны расширить и обогатить кругозор. В частности, в интернете можно найти лавину материалов, которые довольно редко проникают через американские фильтры и доходят до широкой публики, хотя качество и достоверность информации из этих источников тоже различается, говорится в статье.

Со своей стороны, автор рекомендует читателям несколько довольно объективных и надёжных, с его точки зрения, интернет-сайтов и колумнистов, которые регулярно публикуют материалы на тему российской политики и двусторонних отношений. В частности, вебсайт Russia Observer бывшего аналитика из канадского оборонного ведомства Патрика Армстронга. Этот эксперт сам характеризует свою позицию так: «Главная тема моей профессиональной деятельности состоит в том, что у нас были великолепные возможности, когда исчез СССР, и мы вполне могли наладить сотрудничество во всем мире. Но вместо этого мы настойчиво и упорно делали из России врага. И она стала таковым, причём гораздо более сильным и могущественным, чем нам казалось в 1990-х годах. Поэтому сегодня мы оказались в таком положении. Платим за собственное высокомерие, некомпетентность, а может, и за нечто похуже. Но я не теряю надежду», — цитирует American Thinker одну из его статей.

Статьи Армстронга также появляются на сайте Strategic Culture, говорится в статье. Там публикуются работы и других многочисленных авторов со всевозможными взглядами, которых объединяет одна общая черта: ни один из них не является «фанатом США». Ещё один аналитический сайт Irrussianality создал канадец Пол Робинсон, который преподаёт в Оттавском университете и несколько раз в неделю пишет об «отношениях между Россией и Западом, а также о совершенно иррациональных процессах принятия решений, которые доминируют в сфере международных отношений», поясняет American Thinker. Кроме того, автор рекомендует обратиться к трудам Стивена Коэна — заслуженного профессора, специализирующегося на российских исследованиях в Нью-Йоркском и Принстонском университетах. Коэн много лет пишет статьи на тему международных отношений, а недавно выпустил книгу под заголовком «Война с Россией. От Путина и Украины до Трампа и Рашагейта», которая тоже заслуживает «внимательного прочтения», отмечается в статье.

Например, Пол Робинсон в своей недавней статье так охарактеризовал план Трампа вывести американские войска из Сирии: «Последний рассказ о военной политике вполне можно озаглавить «Ничтожество наносит ответный удар». Под ничтожеством подразумевается американский силовой истэблишмент, который является бесформенным образованием, не поддаётся определению и пониманию, однако обладает огромной властью и невосприимчив к внешней действительности. Он упрямо идёт по избранному пути, невзирая ни на какие катаклизмы и катастрофы, с которыми сталкивается и которые сам создаёт. Начать войну американскому силовому истэблишменту по силам, а вот закончить её ему очень и очень трудно», — цитирует American Thinker.

В свою очередь, Патрик Армстронг в статье под названием «Назад в СССР: как читать западные новости» рекомендует западной аудитории задаться вопросом о том, а попадалась ли им в ведущих СМИ информация о том, что жители Крыма были рады стать россиянами, итоги выборов в России вполне соответствуют результатам опросов общественного мнения, официальная британская версия об «отравлении Скрипалей» довольно бессмысленна, американцы поставляют огромное количество оружия радикальным группировкам на Ближнем Востоке, президент Башар Асад сейчас пользуется большой популярностью среди сирийцев, а также другие факты, которые заслуживают того, чтобы люди о них узнали. «На последних страницах газет эти вопросы всё-таки немного освещаются, чтобы создать видимость объективности, но большинство западных читателей скажут, что никогда, нигде и ничего об этом не слышали», — подчёркивает Армстронг.

В то время как Стивен Коэн в очередной статье задаётся вопросом о том, готовы ли инициаторы Рашагейта согласиться на войну с Россией ради объявления импичмента Трампу, и подчёркивает, что попытки нынешнего американского лидера нормализовать отношения с Москвой намеренно срываются: «Во многом из-за такой нечистоплотности СМИ, и даже несмотря на эскалацию напряжённости в российско-американских отношениях, в 2018 году в американской политике не было значительного противодействия холодной войне. Против неё не выступали ни конгресс, ни основные политические партии, ни аналитические центры, ни университеты. Были лишь отдельные и очень немногочисленные несогласные. Соответственно, курс на разрядку с Россией, или как неоднократно заявлял Трамп, «сотрудничество с Россией», не нашёл сторонников в большой политике».

Со всеми перечисленными выше авторами можно либо спорить, либо соглашаться, но в любом случае их доводы довольно серьёзны и достойны внимания и подробного обсуждения, говорится в статье. Однако похоже, что ведущие западные СМИ не намерены освещать и инициировать подобные дискуссии, констатирует American Thinker.

Тем, кто желает глубже погрузиться в изучение российской политики и самостоятельно оценить ситуацию, автор также рекомендует не лениться и прочитать выступления Владимира Путина, которые выкладываются в переводе на английский язык на специальном российском сайте: «Путин вполне доступен, он часто встречается с представителями всевозможных организаций и объединений, а также проводит пресс-конференции, которые могут длиться три-четыре часа. Здесь полная откровенность маловероятна, как и у любого политика, но с другой стороны, он обязан посредством этих мероприятий общаться с многочисленными российскими слоями общества. Таким образом, мы можем, как минимум, узнать то, какие мысли он хочет внушить людям — вне зависимости от того, действительно ли он так думает», — поясняется в статье.

И судя по этим материалам, которые находятся в открытом доступе, Путин вовсе не такой «головорез и громила», как о нём предпочитают писать ведущие западные СМИ, подчёркивает автор. Если прочитать выступление российского президента на церемонии открытия Стены скорби, посвящённой памяти жертвам политических репрессий, то в нём подчёркивается необходимость сохранить память о «трагедии», к которой привело правление большевиков, говорится в статье. В то время как его послание Федеральному Собранию от 2018 года отражает интересы самых разных фракций и группировок, но при этом в нём придаётся огромное значение гражданскому обществу, отмечает автор: «Путин действует на одной волне с американскими консерваторами, которые постоянно говорят, что политика есть следствие культуры. В этом послании Путин также излагает свои взгляды на баланс военных сил и объясняет, почему, по его мнению, Россия способна отразить любую агрессию США, хотя и тратит на оборону в десять раз меньше».

Как уже говорилось выше, даже тем, кто не вполне согласен с политикой Путина, лучше прочитать его собственные высказывания из первоисточников, нежели «выжимку его мыслей, отфильтрованную медийным мейнстримом», призывает автор: «Его речи намного содержательнее, чем у наших собственных политиков». И хотя нынешние тенденции развития российско-американских отношений «приводят в ужас», однако всё же не стоит терять надежду, отмечается в статье: «Если читать Армстронга и его коллег, можно найти выход из этой убийственной трясины дезинформации», — заключает American Thinker.