«Из России с любовью»: CNN рассказал, как Москва «вступилась» за Трампа перед американцами

Российские власти пришли на выручку американскому президенту, которого на родине подозревают в «сговоре» с Кремлём. Пресс-секретарь Владимира Путина высмеял идею, что Дональд Трамп может работать на Россию. А министр иностранных дел предположил, что конгресс США незаконно противодействует внешнеполитическому курсу главы Белого дома, передаёт CNN.

Пока в Соединённых Штатах полных ходом идёт «российское расследование» и, несмотря на отрицания президента, появляются вопросы о том, действовал ли он осознанно или неосознанно в интересах Кремля, Россия встаёт на защиту Дональда Трампа. С репортажем из Москвы корреспондент CNN Фред Пляйтген.

Российские власти защищают президента Трампа от тех американцев, которые задают вопросы об его отношениях с Москвой. Вторя позиции Белого дома, официальный представитель Кремля высмеял идею, что Трамп может работать на Россию. А министр иностранных дел пошёл ещё дальше, предположив, что конгресс пытается незаконно противодействовать внешнеполитическим планам президента.

СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, министр иностранных дел России: Конституция США наделяет президента страны правом определять и проводить внешнюю политику. То, что это право подвергается нападкам со стороны конгресса, мы это знаем, об этом много пишут.

Но это не делает эти нападки конституционными и не делает их менее незаконными.

Администрация Трампа пытаются справиться с продолжающейся частичной остановкой работы федеральных органов, а одному из главных союзников Америки Соединённому Королевству приходится иметь дело с запутанным выходом из ЕС, в поддержку которого выступал президент Трамп. В это же время на одном из ведущих политических шоу в России аналитики заявляют, что президент Трамп ведёт борьбу с так называемым глубинным государством.

АРАИК СТЕПАНЯН, политолог: Но на самом деле это глубокий кризис всего западного мира. Глубокий кризис либерально-капиталистического строя… действия Трампа — это спасение Америки. Потому что там существует глубинное государство или Демократическая партия. Они хотели бы сделать США глобальным полицаем, всюду совать свой нос. Но Трамп говорит: «Американскому народу это не надо».

Всё это происходит на фоне того, как расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном сговоре между Россией и предвыборным штабом Трампа, набирает обороты. Ведущий российский сенатор заявил CNN, что его страна стала жертвой внутренней политической борьбы в США и критиков президента Трампа.

АЛЕКСЕЙ ПУШКОВ, российский сенатор: Россия — жертва развернувшейся против Трампа кампании. Я думаю, впервые интересы тех, кто хочет сместить американского президента, совпали с интересами тех, кто стремится к ухудшению отношений с Россией.

И хотя улучшение российско-американских отношений едва ли предвидится в ближайшем будущем, Москва обещает, что давление со стороны США никогда не заставит её изменить свою политику. Фред Пляйтген, CNN, Москва.

Дата выхода в эфир 17 января 2019 года.