Figaro: цель визита Путина в Белград — защитить сферу влияния от посягательств Запада

Сербия и Россия всегда были близкими союзниками, пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер. Эта «крепкая дружба» опирается не только на культуру, историю и религию, но и на прагматизм и геополитические интересы, подчёркивает автор. Своим визитом в Белград Владимир Путин намерен продемонстрировать Западу тщетность попыток вытеснить Москву с Балкан, уверена журналистка.

«Они всегда стояли на перекрёстке империй, религий, политических лагерей и народов», —пишет обозреватель Le Figaro Изабель Лассер о Балканах. В начале 2000-х годов, когда война на полуострове закончилась, этот регион вновь превратился в «поле идеологической битвы» между Востоком и Западом — новую линию фронта борьбы за влияние между Западом и Россией. 12 июня 1999 года Москва отправила в Приштину колонну бронетехники для взятия под контроль аэропорта в столице Косова. Речь шла о том, чтобы опередить силы НАТО, защитить интересы Кремля на Балканах и прийти на помощь «братьям сербам».

Спустя 20 лет, когда на улицах Белграда проходят протесты против политики президента Александра Вучича, Владимир Путин приезжает с визитом «символического значения» в столицу Сербии, которую он часто называет «ближайшим союзником России».

«Крепкая дружба между Россией и Сербией опирается на историю, политику и религию», — поясняет журналист издания. Оба славянских народа, исповедующих православие, долгое время жили под властью коммунистических режимов и «чувствовали унижение из-за развала своей страны»: Югославии и СССР. Как отмечает обозреватель, со времён падения Берлинской стены эта близость, опирающаяся на культуру, но ещё и прагматизм и геополитические интересы, ни разу не подверглась сомнению. Так, в 1990-х годах Москва поддерживала «диктатора» Слободана Милошевича в войне против хорватов и боснийских мусульман, как и в его борьбе с Западом, после Кремль отказывался признавать независимость Косова — хотя и использовал его пример в 2014 году в качестве оправдания присоединения Крыма к России.

С тех пор «Россия использует Сербию для распространения своего влияния на Балканах, восстановления бывшей советской сферы влияния, взятия реванша за холодную войну и сдерживания растущего присутствия Турции — в особенности, в Боснии и Косове», полагает Лассер. Как отмечает обозреватель, поскольку «природа не терпит пустоты», это «проникновение» России на Балканы происходит ещё быстрее, оттого, что Европейский союз переключил внимание с идеи расширения на решение собственных проблем и всё больше сопротивляется включению новых членов в свой состав.

«Договоры о поставках газа, продажа вооружений, политическое влияние, инвестиции в СМИ. Российский след среди братьев славян распространяется во всех направлениях», — пишет обозреватель, добавляя, что цель этого распространения — противостоять продвижению «западных структур», таких как НАТО и ЕС, в регионе.

Накануне своего визита в в Белград, Владимир Путин обвинил Запад в «дестабилизации Балкан». После чего глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров осудил «стремление США загнать все балканские страны в НАТО и прекратить влияние России в регионе». Сигнал не мог быть более чётким, замечает автор статьи.

«Находясь посередине межу Востоком и Западом, одной ногой в России, а другой в Европе, Сербия медлит». Вероятно, Москва желает «развернуть баланс сил» в свою сторону. Сербский же президент, очевидно, ждёт от «русского старшего брата» политической поддержки перед лицом протестов, убеждена Изабель Лассер.