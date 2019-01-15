Euronews: в Сербии завершается строительство «церкви Путина»

В небольшой деревне в часе езды от Белграда завершается строительство необычной церкви. Как передаёт Euronews, официально она называется церковь Девы Марии, однако местные жители величают её «церковью Путина», поскольку деньги на строительство храма якобы предоставила Москва.

В Сербии завершается строительство необычной церкви. Она находится в деревне Банстол в часе езды от Белграда.

Официально она называется церковь Девы Марии, но в народе за ней закрепилось совершенно иное название. Местные жители величают будущий храм не иначе, как «церковь Путина».

Дело в том, что три года назад, когда только начиналось строительство и местная епархия искала пожертвования, соответствующий запрос был сделан и в российское посольство. История умалчивает, были ли получены деньги из Москвы, но с тех пор у местных жителей церковь прочно ассоциируется с именем российского лидера.

БРАНКО СИМОНОВИЧ, глава инициативной группы для сбора пожертвований: Сербы и русские — два христианских народа, у нас общая история — история непростая, но Россия всегда была союзницей Сербии и помогала нам. А сербский народ, в свою очередь, знает, что может рассчитывать на российскую поддержку и религия в этом смысле играет немалую роль.

На этой неделе российский лидер прибудет с официальным визитом в Сербию и обитатели деревни Банстол хотят верить, что у президента России найдется время заглянуть и к ним.

МУЖЧИНА: Ходят слухи, что Путин к нам приедет. Не знаю, правда это или нет, здесь всего три десятка дворов, но это уже очень важно, что он приедет в Сербию. Для нас это многое значит.

Визит Владимира Путина в Сербию намечен на 17 января.

Дата выхода в эфир 14 января 2019 года.