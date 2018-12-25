Das Erste: Папа Римский в Рождество напомнил христианам, что счастье не в роскоши, а в любви

Во время мессы по случаю празднования католического Рождества папа Франциск раскритиковал человеческую склонность к стяжательству и чревоугодию, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. Глава Ватикана призвал христиан не поддаваться жажде роскоши и потребительской лихорадке, потому что жизнь питает не обладание богатствами, а простота и любовь к ближнему.

Рождественская месса в Соборе Святого Петра началась с традиционного исполнения церковных текстов о мучениках католической церкви, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. В ночь на 25 декабря в Ватикане рассказывают о рождении Иисуса Христа как об историческом событии.

Вслед за тем собор засиял во всём своём золотом великолепии — в этом году роскошнее, чем когда-либо, потому что во внутреннем убранстве появилось новое освещение, продолжает журналист. В интерьеры собора были вмонтированы 100 тыс. светодиодных лампочек.

Как отмечает телеканал, новейшие энергосберегающие осветительные системы были изготовлены в Германии. Официально они должны быть введены в эксплуатацию только в конце января, однако для рождественской службы в Ватикане сделали исключение.

Иисус Христос — свет мира. Такова символика христианского Рождества, в центре которого находится фигура младенца Христа как знак любви бога к человеку, рассказывает Das Erste.

Праздничная проповедь папы Франциска прозвучала как выступление против «безумства потребления» и призыв проявлять больше сострадания и участия к другим. «Глядя на ясли, мы понимаем, что то, что питает жизнь, это не обладание, а любовь, — подчеркнул Папа Римский. — Не алчность, а любовь к ближнему. Не роскошь, которую выставляют на обозрение, а простота».

Папа посетовал, что человек стал «жадным и ненасытным». Обладание и скопидомство кажутся многим смыслом жизни. Ненасытная жадность проходит через всю историю человечества, вплоть до сегодняшнего дня, когда лишь немногие живут расточительно и занимаются чревоугодием, в то время как столь многие лишены хлеба насущного, напомнил папа Франциск.

По его словам, христиане не должны терпеть такое положение дел. Каждый призван «пройти каменистым путём до Вифлиема». Этот путь и сегодня идёт в гору. Необходимо преодолеть вершину эгоизма и не скатиться в бездну мирской жизни и потребительской лихорадки, предостерёг верховный священнослужитель Ватикана.

После мессы Папа Римский перенёс деревянную фигуру младенца Христа в натуральную величину из алтаря в ясли Собора Святого Петра. Во время этой церемонии папу Франциска сопровождали дети из Италии, Китая, Панамы, Конго, Румынии и Японии, сообщает немецкий телеканал Das Erste.