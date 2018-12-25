Das Erste: Папа Римский в Рождество напомнил христианам, что счастье не в роскоши, а в любви
Рождественская месса в Соборе Святого Петра началась с традиционного исполнения церковных текстов о мучениках католической церкви, сообщается на сайте немецкого телеканала Das Erste. В ночь на 25 декабря в Ватикане рассказывают о рождении Иисуса Христа как об историческом событии.
Вслед за тем собор засиял во всём своём золотом великолепии — в этом году роскошнее, чем когда-либо, потому что во внутреннем убранстве появилось новое освещение, продолжает журналист. В интерьеры собора были вмонтированы 100 тыс. светодиодных лампочек.
Как отмечает телеканал, новейшие энергосберегающие осветительные системы были изготовлены в Германии. Официально они должны быть введены в эксплуатацию только в конце января, однако для рождественской службы в Ватикане сделали исключение.
Иисус Христос — свет мира. Такова символика христианского Рождества, в центре которого находится фигура младенца Христа как знак любви бога к человеку, рассказывает Das Erste.
Праздничная проповедь папы Франциска прозвучала как выступление против «безумства потребления» и призыв проявлять больше сострадания и участия к другим. «Глядя на ясли, мы понимаем, что то, что питает жизнь, это не обладание, а любовь, — подчеркнул Папа Римский. — Не алчность, а любовь к ближнему. Не роскошь, которую выставляют на обозрение, а простота».
Папа посетовал, что человек стал «жадным и ненасытным». Обладание и скопидомство кажутся многим смыслом жизни. Ненасытная жадность проходит через всю историю человечества, вплоть до сегодняшнего дня, когда лишь немногие живут расточительно и занимаются чревоугодием, в то время как столь многие лишены хлеба насущного, напомнил папа Франциск.
По его словам, христиане не должны терпеть такое положение дел. Каждый призван «пройти каменистым путём до Вифлиема». Этот путь и сегодня идёт в гору. Необходимо преодолеть вершину эгоизма и не скатиться в бездну мирской жизни и потребительской лихорадки, предостерёг верховный священнослужитель Ватикана.
После мессы Папа Римский перенёс деревянную фигуру младенца Христа в натуральную величину из алтаря в ясли Собора Святого Петра. Во время этой церемонии папу Франциска сопровождали дети из Италии, Китая, Панамы, Конго, Румынии и Японии, сообщает немецкий телеканал Das Erste.
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