Times: Рождество под угрозой — немцам не хватает Санта-Клаусов

Рождество для немецких детей может быть омрачено из-за нехватки Санта-Клаусов, сообщает британская газета The Times. Современные студенты, которые традиционно выступают в этой роли, не заинтересованы в такой подработке на праздники, хотя интернет в Германии пестрит приглашениями и просьбами родителей.

Родители в Германии бьют тревогу: накануне Рождества в стране не хватает Санта-Клаусов, сообщает британская газета The Times.

Рождественские праздники в этом году могут оказаться для немецких детей не такими весёлыми, как обычно, потому что во многих частях страны наблюдается нехватка Сант. В отличие от британских Санта-Клаусов, их немецких коллег часто нанимают семьи для чтения праздничных стихов, историй и даже исполнения песен. Эта роль традиционно была источником дохода для студентов, отмечает издание.

Нехватка Сант, особенно ощутимая в восточных землях Германии, таких, как Саксония и Бранденбург, вызвана долгими учебными часами, занятой жизнью современных студентов и упадком христианской веры, утверждает британская газета.

Дед Мороз высшего класса может заработать до €100 за выход и до €500 в день. Между тем, старая гвардия уходит в отставку. Берлинский офис Санта-Клауса, принимающий около 2,5 тыс. заявок ежегодно, заявил о том, что его штат сократился с 500 до менее чем 200 сотрудников.

«Мы страдаем от дефицита Санта-Клаусов», — рассказала сотрудница офиса Петра Хенкерт. Рекламные разделы немецких торговых сайтов в Германии заполонили просьбы родителей. «Дорогой Дед Мороз, — гласит одна из записей, сделанных в Берлине. — Если у тебя есть красный кафтан, толстые ботинки, длинная борода, время и желание посетить нашу семью в канун Рождества, мы будем в восторге».

Как сообщается в статье, агентство Санта-Клаусов в северо-восточной немецкой земле Мекленбург-Передняя Померания прекратило свою обучающую программу после трёх лет работы, когда распространённые через местные радиостанции призывы так и не были услышаны.

Штефан Гроб, пресс-секретарь студенческой организации в Берлине, представляющей более 100 тыс. студентов из трёх столичных университетов, отметил, что большинство из них мало заинтересованы в натягивании фальшивой бороды и закладыванием подушки под одежду. По его словам, «работа Санта-Клауса, похоже, потеряла смысл для студентов», цитирует The Times.