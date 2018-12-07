CNN: «сувенирный» Трамп порадует как сторонников, так и недругов

В преддверии Рождества и сторонники, и недруги Трампа получили возможность приобрести праздничные украшения и сувениры в виде американского лидера, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Джинни Мус, в дизайнерском исполнении Трамп сможет увенчать рождественскую ёлку и даже вскрыть собой бутылку вина. А ещё магазин Трампа выпустил сувениры в виде вертолётов и сумок для гольфа американского лидера.

Вне зависимости от того, что вы думаете о президенте, для вас в любом случае найдётся рождественский подарок в виде украшения. Детали расскажет Джинни Мус.

Мы видели, как президент Трамп поглаживал по крупу лошадь, перевозившую рождественскую ёлку, как он её зажигал и даже как он выскакивал из макета печной трубы в стиле Санта-Клауса. Но кто мог подумать, что он станет украшением? Его сын Дональд-младший выложил этот мем в Instagram: «Не мог выбрать между ангелом и звездой. Взял всё». Один из комментаторов не замедлил отреагировать: «В город едет мистер Мюллер»*.

Но мы знаем, почему президент счастлив.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Я же говорил вам, что мы снова будем желать друг другу счастливого Рождества, да?





И мы снова поздравляем друг друга с Рождеством…





И мы скоро опять будем встречать Рождество.

Его другой сын, Эрик отметил это событие, предложив своим читателям купить новенькие украшения в магазине Трампов: там есть, например, вертолёт Трампа за 55$. Но могу поспорить, что вы не поняли, что это за штука. Это украшение в виде сумки для гольфа Трампа. А это снежный шар с Trump Tower. Один критик написал: «Интересно, если вы его потрясёте, то с неба посыплются повестки в суд?»

(Звучит песня Let it Snow)

Для противников Трампа нашлась также миниатюрная копия пузатого «Малыша Трампа».

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я пожелаю счастливого Рождества, черт возьми, кому угодно, кто захочет услышать это поздравление!

Но вот кое-что на сайте Трампа в продаже вы не найдёте.

ДЖИННИ МУС, корреспондент CNN: Познакомьтесь, Дональд-Штопор. Идеально подойдёт, чтобы откупорить бутылку прекрасного вина Трампа.

Создал его тот же самый человек, который придумал Хиллари-Щелкунчика. Безумные подарки, которыми можно как увенчать ёлку, так и оставить их под ней.

ДЖИННИ МУС: (с трудом откупоривая вино). Пробка, похоже, за демократов.

Джинни Мус, CNN, Нью-Йорк.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 05 декабря 2018 года.

*Аллюзия на популярную в англоязычных странах рождественскую песню «В город едет Санта-Клаус» (прим. ИноТВ).