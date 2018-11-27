Huffington Post: Меланья Трамп напугала Twitter рождественским убранством Белого дома

Рождественский декор Белого дома от Меланьи Трамп, вызвал неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей, пишет The Huffington Post. Кого-то кроваво-красные ели рассмешили, а кого-то, наоборот, заставили вспомнить о фильмах ужасов и даже о Путине.

Второй год подряд рождественское убранство Белого дома становится поводом для шуток пользователей социальных сетей, сообщает The Huffington Post.



Первая леди Меланья Трамп опубликовала в Twitter видео, в котором показала официальную резиденцию президента США, украшенную к Рождеству.

«Народный дом готов отмечать Рождество и праздники!»

— Melania Trump (@FLOTUS) 26 ноября 2018 г.

Американское интернет-издание отмечает, что рождественские декорации заставили людей «прийти в ярость» («see red» — дословон «увидеть красное», идиома, обозначающая «прийти в ярость». — прим. ИноТВ). Всё потому что в этом году Меланья Трамп выбрала основным цветом праздничного убранства — красный, заставив Белый дом кроваво-красными елями.

Реакция пользователей в Twitter оказалась весьма неоднозначной.

Кто-то увидел в кроваво-красных деревьях аллюзию на американский телесериал «Рассказ служанки», повествующий об обществе, угнетающем женщин.

«Вот Меланья, тебе подправили эти красные деревья».

— Tiny Dancer (@ReelDancing) 26 ноября 2018 г.

У других декор вызвал ассоциацию с фильмами ужасов.

«Рождество Мелании».

— Georgie Leitch (@Billandbecks) 26 ноября 2018 г.

Нашлись и те, кто попытался посмотреть на вещи в более позитивном свете.

«Нравятся эти деревья в честь Путина».

— Clouds in my coffee... (@MizMazzy) 26 ноября 2018 г.

The Huffington Post отмечает, что Меланье Трамп не привыкать к такой реакции в ответ на рождественские украшения. В прошлом году критики решили, что выбранные первой леди рождественские декорации больше подошли бы для Хэллоуина.