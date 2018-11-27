Huffington Post Оригинал

Huffington Post: Меланья Трамп напугала Twitter рождественским убранством Белого дома

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Рождественский декор Белого дома от Меланьи Трамп, вызвал неоднозначную реакцию пользователей социальных сетей, пишет The Huffington Post. Кого-то кроваво-красные ели рассмешили, а кого-то, наоборот, заставили вспомнить о фильмах ужасов и даже о Путине.
Huffington Post: Меланья Трамп напугала Twitter рождественским убранством Белого дома
Twitter

Второй год подряд рождественское убранство Белого дома становится поводом для шуток пользователей социальных сетей, сообщает The Huffington Post.

Первая леди Меланья Трамп опубликовала в Twitter видео, в котором показала официальную резиденцию президента США, украшенную к Рождеству.

 «Народный дом готов отмечать Рождество и праздники!»
 
Американское интернет-издание отмечает, что рождественские декорации заставили людей «прийти в ярость» («see red» — дословон «увидеть красное», идиома, обозначающая «прийти в ярость». — прим. ИноТВ). Всё потому что в этом году Меланья Трамп выбрала основным цветом праздничного убранства — красный, заставив Белый дом кроваво-красными елями.
 
Реакция пользователей в Twitter оказалась весьма неоднозначной.
 
Кто-то увидел в кроваво-красных деревьях аллюзию на американский телесериал «Рассказ служанки», повествующий об обществе, угнетающем женщин.
 
«Вот Меланья, тебе подправили эти красные деревья».
 
 
У других декор вызвал ассоциацию с фильмами ужасов.
 
«Рождество Мелании».
 
 
Нашлись и те, кто попытался посмотреть на вещи в более позитивном свете.
 
«Нравятся эти деревья в честь Путина».
 
 
The Huffington Post отмечает, что Меланье Трамп не привыкать к такой реакции в ответ на рождественские украшения. В прошлом году критики решили, что выбранные первой леди рождественские декорации больше подошли бы для Хэллоуина. 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Huffington Post США Северная Америка
теги
Twitter Белый дом Меланья Трамп праздник США украшения
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров