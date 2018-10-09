Daily Mail: Меланье Трамп приходится делать супругу замечания — чтобы не засиживался в твиттере

Меланье Трамп порой не нравится то, что ее муж пишет в твиттере, сообщает Daily Mail. Первая леди поделилась этим с журналистами во время визита в Египте. По её словам, она всегда высказывает супругу своё мнение и даже порой настаивает, чтобы тот убрал телефон подальше.
На короткой пресс-конференции во время визита в Египет, Меланья Трамп призналась, что не всегда соглашается с твитами своего мужа, пишет Daily Mail. «Я высказываю своё искреннее мнение и даю свои советы. Иногда он прислушивается к ним, иногда — нет, но у меня есть своя точка зрения и мне очень важно выразить её», — заявила первая леди США. Пара известна своими разногласиями в вопросах пользования интернетом: Дональд оскорбляет в твиттере всех, кто с ним не согласен, тогда как Меланья поддерживает кампанию, призванную остановить нападки в сети. На вопрос корреспондента, случалось ли ей требовать, чтобы муж отложил телефон, первая леди ответила: «Да».
В ходе общения с журналистами Меланья также назвала кандидата в Верховный суд Бретта Кавано, обвиненного Кристин Блэйзи Форд в сексуальных домогательствах, «высококвалифицированным специалистом», и при этом отметила, что «рада, тому что профессор Форд была услышана». Меланья отказалась говорить, считает ли она обвинения Форд правдой, отмечает издание.
До этой беседы с журналистами Меланья, основной целью визита которой было продвижение гуманитарных инициатив США направленных на помощь детям, встретилась с президентом Египта Абдулом-Фаттахом Ас-Сиси и его женой, назвавшей Египет «второй страной» миссис Трамп в своём посте на Facebook. После часового разговора первая леди США отправилась посмотреть пирамиды. Осмотр, помимо прочего, носил символический характер — таким образом Меланья поддержала государственную кампанию по сохранению памятников архитектуры, сообщает Daily Mail.
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