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Independent: Трампа раскритиковали за твиты и игру в гольф во время траура по Маккейну

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Президент США Дональд Трампа, которого не пригласили на церемонию прощания с Джоном Маккейном, подвергся критике за то, что во это время играл в гольф и публиковал сообщения в Twitter, пишет The Independent. Пользователи соцсети призвали американского лидера проявить уважение к покойному и не пользоваться платформой до тех пор, пока тело сенатора не предадут земле.
Independent: Трампа раскритиковали за твиты и игру в гольф во время траура по Маккейну
Reuters
Президента США Дональда Трампа раскритиковали за то, что во время церемонии прощания с сенатором Джоном Маккейном он играл в гольф в штате Вирджиния и писал в своём микроблоге в Twitter тирады по поводу Канады, пишет The Independent.
 
Ведущие политические деятели, в том числе три бывших президента США Барак Обама, Джордж Буш — младший и Билл Клинтон, собрались вместе на поминальную службу в Кафедральном соборе Вашингтона, чтобы отдать должное покойному сенатору от штата Аризона.
 
Однако нынешний глава Белого дома, которого на церемонию не пригласили, решил отправиться в гольф-клуб. Причём, по имеющейся информации, он прибыл туда как раз, когда в Вашингтоне началось прощание с политиком.
 
В гольф-клубе он опубликовал несколько твитов, посвящённых спору с канадским правительством относительно обновления соглашения о Североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).
 
«Нет никакой политической необходимости держать Канаду в рамках новой сделки NAFTA, — написал он. — Если после десятилетий злоупотреблений мы не заключим справедливой для США сделки, Канада окажется вне этого договора. Конгресс не должен вмешиваться в эти переговоры, или я просто полностью прекращу действие NAFTA, и нам будет гораздо лучше…».
 
Вскоре после этого он добавил: «Помните, что NAFTA была одной из худших в истории торговых сделок. США потеряли тысячи компаний и миллионы рабочих мест».
 
Некоторые пользователи Twitter поспешно призвали Трампа «проявить уважение» и воздержаться от использования этой платформы до тех пор, пока Маккейна не похоронят в Военно-морской академии США в Аннаполисе, в штате Мэриленд.
 
Сам Дональд Трамп не упомянул о похоронах политика, отмечает The Independent.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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источник
Independent Великобритания Европа
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