Euronews: три бывших генсека НАТО призвали назвать штаб-квартиру альянса в честь Маккейна

В НАТО рассматривают возможность назвать новую штаб-квартиру альянса в память об американском ястребе и «твёрдом стороннике» альянса Джоне Маккейне. Эту инициативу уже поддержали три экс-генсека НАТО, а также бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Новое здание в Брюсселе было построено «с запасом» на случай дальнейшего расширения НАТО, за которое ратовал Маккейн, передаёт Euronews.
НАТО рассматривает возможность присвоить своей новой штаб-квартире в Брюсселе имя покойного Джона Маккейна. С призывом увековечить тем самым память американского сенатора выступили трое бывших генеральных секретарей альянса: Андерс Фог Расмуссен, Лорд Робертсон и Хавьер Солана.
Пресс-секретарь нынешнего генсека сообщила Euronews, что Йенс Столтенберг назвал Маккейна после смерти «солдатом и атлантистом, твёрдым сторонником НАТО, которого запомнят в Европе и Северной Америке за мужество и характер».
Маккейн представлял в сенате штат Аризона. Ветеран вьетнамской войны считался ястребом и выступал за санкции против России.
Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выразил мнение, что «штаб-квартиру НАТО весьма уместно назвать в честь человека, который больше всех сделал для НАТО со времени падения Берлинской стены».
В последнее время Джон Маккейн критиковал за «недостаточную приверженность» альянсу американского президента. Сам Дональд Трамп впервые в прошлом году посетил тогда ещё не готовую штаб-квартиру. В новом здании работает до четырёх тысяч человек — как военнослужащих, так и гражданских лиц. Оно построено «с запасом» — на случай дальнейшего расширения НАТО, за которое так ратовал Джон Маккейн.
В пресс-службе нижней палаты парламента сообщили, что прощание с народным артистом СССР, депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном начнётся в 8 утра, а не в 10, из-за большого числа желающих проститься с ним.
В Министерстве иностранных дел России выразили соболезнования в связи с гибелью главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко, а также рассказали, на что был направлен теракт.
Депутат Государственной думы Сергей Фургал в беседе с ФАН оценил решение Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретить лекарственное средство из-за маркировки на русском языке.
Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал Дмитрия Лапаева, обвиняемого в краже пресс-папье времён Наполеона из государственного музея-заповедника «Павловск», сообщает портал «Невские новости» со ссылкой на объединённую пресс-службу городских судов.
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с телеканалом «360» прокомментировал гибель лидера самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.
В университетах University of the Arts London (UAL) и University College London (UCL) отказались комментировать информацию о том, что среди их студентов скоро появятся дочери президента Украины Петра Порошенко.
Член комитета Государственной думы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT поделился воспоминаниями о главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александре Захарченко, который погиб при взрыве в Донецке.
В Краснодарском крае завели уголовное дело в отношении пластического хирурга, подозреваемого в причинении смерти одной пациентке и тяжкого вреда здоровью другой. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
Советский и российский актёр кино и телевидения Иван Охлобыстин в беседе с RT поделился воспоминаниями о главе самопровозглашённой Донецкой народной республики Александре Захарченко, который погиб при взрыве в Донецке.
Руководитель аппарата главы Службы безопасности Украины Игорь Гуськов прокомментировал в эфире телеканала «112 Украина» гибель в Донецке главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко.