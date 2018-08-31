Euronews: три бывших генсека НАТО призвали назвать штаб-квартиру альянса в честь Маккейна

В НАТО рассматривают возможность назвать новую штаб-квартиру альянса в память об американском ястребе и «твёрдом стороннике» альянса Джоне Маккейне. Эту инициативу уже поддержали три экс-генсека НАТО, а также бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес. Новое здание в Брюсселе было построено «с запасом» на случай дальнейшего расширения НАТО, за которое ратовал Маккейн, передаёт Euronews.

НАТО рассматривает возможность присвоить своей новой штаб-квартире в Брюсселе имя покойного Джона Маккейна. С призывом увековечить тем самым память американского сенатора выступили трое бывших генеральных секретарей альянса: Андерс Фог Расмуссен, Лорд Робертсон и Хавьер Солана.

Пресс-секретарь нынешнего генсека сообщила Euronews, что Йенс Столтенберг назвал Маккейна после смерти «солдатом и атлантистом, твёрдым сторонником НАТО, которого запомнят в Европе и Северной Америке за мужество и характер».

Маккейн представлял в сенате штат Аризона. Ветеран вьетнамской войны считался ястребом и выступал за санкции против России.

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес выразил мнение, что «штаб-квартиру НАТО весьма уместно назвать в честь человека, который больше всех сделал для НАТО со времени падения Берлинской стены».

В последнее время Джон Маккейн критиковал за «недостаточную приверженность» альянсу американского президента. Сам Дональд Трамп впервые в прошлом году посетил тогда ещё не готовую штаб-квартиру. В новом здании работает до четырёх тысяч человек — как военнослужащих, так и гражданских лиц. Оно построено «с запасом» — на случай дальнейшего расширения НАТО, за которое так ратовал Джон Маккейн.

Дата выхода в эфир 30 августа 2018 года.