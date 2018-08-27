ERR: экс-президент Эстонии предложил назвать штаб-квартиру НАТО в честь Маккейна

Бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес заявил, что скончавшийся в субботу от рака мозга американский сенатор Джон Маккейн на собственном опыте ощутил всю опасность коммунистической угрозы, поэтому был одним из важнейших друзей и сторонников Эстонии. Ильвес также призвал нынешние эстонские власти выступить на заседании НАТО с предложением назвать новую штаб-квартиру альянса в честь Маккейна, передаёт ERR.

Экс-президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес написал в социальной сети Twitter, что Эстония могла бы предложить Североатлантическому совету назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь скончавшегося в субботу сенатора США и друга Эстонии Джона Маккейна. Ильвес написал, что благодаря выводу российских войск и вступлению Эстонии в НАТО Джон Маккейн был одним из важнейших друзей и сторонников Эстонии.

«Поскольку он шесть лет провёл в заключении у коммунистов, он лучше какого-либо другого современного американца знал, что значит свобода. Эстония выразила бы уважение к нему и другим защитникам свободы, если бы предложила назвать новую штаб-квартиру НАТО в честь Джона Маккейна», — отметил Ильвес.

Эстония могла бы выступить с соответствующим предложением на заседании Североатлантического совета уже в понедельник. Джон Маккейн скончался на 82-м году жизни в субботу от опухоли мозга.

Дата публикации 26 августа 2018 года.