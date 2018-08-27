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WP: Трамп запретил Белому дому публиковать официальное заявление о смерти «героя Маккейна»

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Как утверждает газета The Washington Post, Белый дом подготовил официальное заявление по случаю смерти Джона Маккейна, однако Трамп запретил публиковать его, ограничившись коротким твитом. Как отмечает издание, этот разрыв с традицией стал очередным следствием испорченных отношений двух политиков.
WP: Трамп запретил Белому дому публиковать официальное заявление о смерти «героя Маккейна»
Reuters

Как утверждает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в Белом доме, президент США Дональд Трамп запретил публиковать официальное заявление по случаю кончины сенатора Джона Маккейна, предпочтя ему короткий твит, в котором не содержалось «добрых слов» о покойном.  

Как сообщает издание, глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс и руководитель администрации президента Джон Келли призывали Трампа опубликовать подготовленное заранее официальное заявление, восхваляющее Маккейна как «героя» за его военную и государственную службу. Однако глава Белого дома отказался от публикации, заявив, что вместо этого опубликует твит.  В появившемся  в субботу вечером сообщении Трампа говорилось: «Мои  глубочайшие соболезнования и уважение семье Сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!»

Как передаёт газета, пресс-секретарь президента Сара Сандерс отказалась комментировать это решение. Вместо официального заявления Белого дома сотрудники президентской администрации выпустили заявления от имени высокопоставленных лиц: вице-президента, госсекретаря, министров и других чиновников. Свои почести Маккейну воздали и бывшие президенты США: Барак Обама и Джордж Буш — младший. Иностранные лидеры также не остались в стороне от почтения памяти покойного. Официальные заявления по случаю смерти политика, восхваляющие сенатора как «героя», опубликовали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В то время, когда мировая общественность отдавала дань сенатору Маккейну, глава Белого дома проводил день на поле для гольфа в Вирджинии и «не сказал публично ни слова», сообщает WP. В аккаунте Трампа в Twitter также не появилось ни одного сообщения по теме.

Отказ от публикации официального заявления по случаю смерти видного американца идёт вразрез с практикой прошлых президентов США и подчёркивает напряжённость в отношениях двух политиков, отмечает WP.  По утверждению газеты, после того как Трамп сосредоточил в своих руках контроль над Республиканской партией в 2016 году, он неоднократно «принижал» Маккейна и отказывался признавать его заслуги. Последним подобным случаем был отказ Трампа упомянуть Маккейна в речи, посвящённой подписанию военного бюджета США, притом что документ был назван именем сенатора.

По словам действующих и бывших советников президента, глава Белого дома неоднократно подчёркивал, что Маккейн «не друг» его администрации, а также не считал его «героем войны». Впервые Трамп заявил об этом ещё в 2015 году, заметив, что Маккейна считают героем только за то, что он попал в плен. «Мне нравятся люди, которых не брали в плен», — добавил тогда будущий президент. Как утверждается, незадолго до смерти Маккейна Трамп требовал от него покинуть сенаторское кресло.

По словам советников и друзей президента, причиной охлаждения президента к сенатору стало убеждение в том, что Маккейн «предал» его. Как поясняют источники газеты, изначально Маккейн «нравился» Трампу, и в 2008 году бизнесмен поддерживал кандидатуру республиканца на выборах президента, считая, что партии «нужен кто-то вроде Маккейна». Однако позже сенатор от Аризоны стал одним из самых жёстких критиков президента и регулярно спорил с ним по вопросам внешней и внутренней политики.

Как передаёт издание, популярность Маккейна в рядах республиканцев существенно снизилась после того, как лидерство в партии перешло к Трампу. Тем не менее сторонники Маккейна осудили Трампа за отказ воздать почести сенатору, однако признали, что не удивлены реакцией президента.

 

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Washington Post США Северная Америка
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