WP: Трамп запретил Белому дому публиковать официальное заявление о смерти «героя Маккейна»

Как утверждает газета The Washington Post, Белый дом подготовил официальное заявление по случаю смерти Джона Маккейна, однако Трамп запретил публиковать его, ограничившись коротким твитом. Как отмечает издание, этот разрыв с традицией стал очередным следствием испорченных отношений двух политиков.

Как утверждает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники в Белом доме, президент США Дональд Трамп запретил публиковать официальное заявление по случаю кончины сенатора Джона Маккейна, предпочтя ему короткий твит, в котором не содержалось «добрых слов» о покойном.

Как сообщает издание, глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс и руководитель администрации президента Джон Келли призывали Трампа опубликовать подготовленное заранее официальное заявление, восхваляющее Маккейна как «героя» за его военную и государственную службу. Однако глава Белого дома отказался от публикации, заявив, что вместо этого опубликует твит. В появившемся в субботу вечером сообщении Трампа говорилось: «Мои глубочайшие соболезнования и уважение семье Сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами!»

Как передаёт газета, пресс-секретарь президента Сара Сандерс отказалась комментировать это решение. Вместо официального заявления Белого дома сотрудники президентской администрации выпустили заявления от имени высокопоставленных лиц: вице-президента, госсекретаря, министров и других чиновников. Свои почести Маккейну воздали и бывшие президенты США: Барак Обама и Джордж Буш — младший. Иностранные лидеры также не остались в стороне от почтения памяти покойного. Официальные заявления по случаю смерти политика, восхваляющие сенатора как «героя», опубликовали президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В то время, когда мировая общественность отдавала дань сенатору Маккейну, глава Белого дома проводил день на поле для гольфа в Вирджинии и «не сказал публично ни слова», сообщает WP. В аккаунте Трампа в Twitter также не появилось ни одного сообщения по теме.

Отказ от публикации официального заявления по случаю смерти видного американца идёт вразрез с практикой прошлых президентов США и подчёркивает напряжённость в отношениях двух политиков, отмечает WP. По утверждению газеты, после того как Трамп сосредоточил в своих руках контроль над Республиканской партией в 2016 году, он неоднократно «принижал» Маккейна и отказывался признавать его заслуги. Последним подобным случаем был отказ Трампа упомянуть Маккейна в речи, посвящённой подписанию военного бюджета США, притом что документ был назван именем сенатора.

По словам действующих и бывших советников президента, глава Белого дома неоднократно подчёркивал, что Маккейн «не друг» его администрации, а также не считал его «героем войны». Впервые Трамп заявил об этом ещё в 2015 году, заметив, что Маккейна считают героем только за то, что он попал в плен. «Мне нравятся люди, которых не брали в плен», — добавил тогда будущий президент. Как утверждается, незадолго до смерти Маккейна Трамп требовал от него покинуть сенаторское кресло.

По словам советников и друзей президента, причиной охлаждения президента к сенатору стало убеждение в том, что Маккейн «предал» его. Как поясняют источники газеты, изначально Маккейн «нравился» Трампу, и в 2008 году бизнесмен поддерживал кандидатуру республиканца на выборах президента, считая, что партии «нужен кто-то вроде Маккейна». Однако позже сенатор от Аризоны стал одним из самых жёстких критиков президента и регулярно спорил с ним по вопросам внешней и внутренней политики.

Как передаёт издание, популярность Маккейна в рядах республиканцев существенно снизилась после того, как лидерство в партии перешло к Трампу. Тем не менее сторонники Маккейна осудили Трампа за отказ воздать почести сенатору, однако признали, что не удивлены реакцией президента.