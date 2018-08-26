Independent: NBC раскритиковали за «дикое шоу» сразу после новости о смерти Маккейна

В интернете вызвало широкое возмущение то, как NBC подал новость о кончине Джона Маккейна. После объявления о смерти 81-летнего политика телеканал без каких-либо пауз возобновил обычную трансляцию. В результате чего зрители увидели повтор выпуска шоу талантов, в котором двое раздетых по пояс мужчин в масках дельфинов исполняли странный танец, передаёт The Independent.

Американский телеканал NBC резко раскритиковали за то, что, сообщив о смерти Джона Маккейна, он без промедления вернулся к показу шоу талантов, где двое оголившихся по пояс мужчин танцевали в масках дельфинов. Это странное соседство многие сочли неуместным и бесцеремонным, пишет The Independent.

Как поясняет издание, канал прервал регулярное вещание, чтобы сообщить о кончине 81-летнего сенатора. Но после того, как ведущий Ричард Луи закончил репортаж, в котором отдавалась дань уважения бывшему кандидату в президенты США и герою вьетнамской войны, NBC вернулся к тому, что транслировалось до этого срочного сообщения.

В результате зрители увидели повтор выпуска America's Got Talent, в котором дуэт обнажённых по пояс мужчин Yumbo Dump исполнял «танец дельфинов». Причём между двумя этими сегментами не было ни затемнения экрана, ни рекламной паузы, отмечает издание.

Случившееся поразило и в какой-то степени разгневало социальные сети. «Это была большая ошибка. Мне кажется, что кто бы ни стоял за этим решением, уже больше ничего не сможет решать», — написал один пользователь Twitter. «Вероятно, ничто в моей жизни не вызывало такой когнитивный диссонанс», — отметил другой.

Тем не менее, далеко не все пользователи разделяли подобное возмущение. «У Маккейна было отличное чувство юмора. Я думаю, он бы над этим посмеялся», — предположил один из зрителей.