WP: Трамп представил рекордный бюджет на оборону, но забыл упомянуть Маккейна

В США приняли бюджет на оборону на 2019 год, и в нём базовые расходы на вооружённые силы составили рекордную цифру. При этом, как пишет Washington Post, представляя этот закон, Дональд Трамп так и не поблагодарил его главного автора Джона Маккейна, с которым они часто критикуют друг друга.

Дональд Трамп подписал бюджетный закон по обороне, который обойдётся американской казне в рекордные $716 млрд, сообщает Washington Post. Этот пакет мер предложил и продвигал сенатор Джон Маккейн, но Трамп во время своей 25-минутной речи перед военнослужащими, посвящённой закону, ни разу нем упомянул его имя.

Маккейн возглавляет комитет сената США по вооружённым силам. Именно его авторству принадлежат большинство положений нового бюджета. Даже на официальном уровне этот акт носит его имя. Но сейчас он проходит лечение от рака мозга, и поэтому в сенате он отсутствовал большую часть этого года.

Маккейн славится своим критичным отношением к Дональду Трампу: в частности, появление Трампа рядом с Путиным в Хельсинки он назвал «одним из самых постыдных» в истории США. «Ущерб, нанесённый наивностью, эгоизмом президента Трампа, ложными отождествлениями и его симпатией к авторитарным лидерам, сложно оценить», — приводит издание одно из заявлений Маккейна.

И Трамп в ответ часто критикует Маккейна, отмечает автор статьи. Сейчас же равно как американский президент решил умолчать о роли Маккейна в новом законе, так и Маккейн в своём заявлении приветствовал принятие бюджета, не называя при этом американского президента по имени.

Новый оборонный бюджет приняли в сенате подавляющим большинством голосов. Как отмечает издание, заложенные в нём расходы на 2019 год — одни из самых высоких в современной истории США, при том что некоторые экономисты и парламентарии высказывали обеспокоенность по поводу роста бюджетного дефицита. «Америка — мирная нация, но если нам навязывают конфликт, мы будем сражаться и победим. Вам, генералы, лучше в это поверить», — заявил Трамп перед военными.

В новом законе предусмотрено восстановление тех операций и содержание подразделений, которые, по словам высокопоставленных военных, годами страдали от ограничений бюджета. По словам парламентариев, нынешняя программа способствует реализации стратегии национальной безопасности администрации Трампа, в которой говорится о новой эпохе соревнования США с другими великими державами: Россией и Китаем. Так, там прописаны планы по развитию сверхзвуковых ракет, средств ведения кибервойны, искусственного интеллекта и лазеров — то есть технологий, которые, по мнению Пентагона, будут важны в каком-либо противостоянии с Москвой или Пекином в будущем.

Пи этом, как отмечают эксперты, новый пакет не приведёт к радикальным переменам, которые, возможно, понадобились бы американской армии для подготовки к конфронтации с крупными силами, о которой говорилось в стратегии национальной безопасности. Военным придётся самим решать, над чем прекратить работу, поскольку, по словам аналитиков, в законе это не прописано.

Стратегия национальной безопасности администрации Трампа вышла слишком поздно, когда большинство положений бюджета уже были проработаны, поэтому более радикальные изменения привнести не удалось, разъясняет автор статьи. Но Пентагон рассчитывает исправить ситуацию к 2020 году. Впрочем, эксперты отмечают, что сделать это будет не так-то просто из-за постоянной угрозы терроризма.

Базовая сумма, которую США потратят на армию в 2019 году, станет самой высокой в сравнительных ценах за всё время после Второй мировой войны и составит $639 млрд. В целом, при Буше и Обаме общий бюджет бывал и больше, но туда входили затраты на ведение войны, которые обычно идут отдельной строкой. Помимо всего прочего, в новом бюджете предусмотрен рост зарплат военных на 2,6%, что станет самым высоким увеличением за последние девять лет.

Хотя в этом законе заложены средства на целый спектр новых военных разработок, в том числе на строительство 77 новых истребителей F-35 на сумму в $7,6 млрд, в основном увеличение бюджета пойдёт на операции, поддержание боеспособности и оплату труда. В итоге, по словам экспертов, в стратегическом плане армию это не изменит.

Во время своего выступления по поводу принятия нового военного бюджета Трамп не забыл упомянуть про экономический рост в стране и про идею по созданию космических сил. Кроме того, «временами это мероприятие принимало оттенок политического собрания», пишет Washington Post, когда Трамп в очередной раз критиковал СМИ. «Я так горжусь собой, что не стал называть их медиа с фейковыми новостями. Я сказал себе: «Сегодня, перед великими вооружёнными силами, я не буду называть их фейковыми новостями». Мы знаем правду, но сегодня говорить это не будем», — приводит издание слова американского президента.