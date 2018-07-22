CM: Россия преподала США урок в разработке новейшего вооружения без раздутых бюджетов

Российские Министерство обороны представило новейшие разработки в сфере вооружения, и американцам им нечего противопоставить, пишет Contra Magazin. Кремль показал Белому дому, что можно создавать конкурентоспособную и даже более совершенную военную технику и без «чрезмерно раздутых военных бюджетов, которые кормят военно-промышленный комплекс», отмечает автор статьи Марко Майер.
Российское Министерство обороны опубликовало ряд видео с новейшими типами вооружений, о которых глава Кремля Владимир Путин рассказал ещё в марте этого года, сообщает Contra Magazin. У американских военных это вызвало «большое беспокойство», ведь им нечего противопоставить этим разработкам, отмечает автор статьи Марко Майер.
К примеру, крылатая ракета «Буревестник» с ядерной силовой установкой способна преодолеть дистанцию в минимум 10 000, а максимум 20 000 километров. В связи с этим глава Северного командования ВС США генерал Лори Робинсон поделилась своими опасениями перед Комитетом по делам вооружённых сил сената конгресса: «Россия сделала приоритетной разработку новейших крылатых ракет, способных поразить цели в Северной Америке с бóльших расстояний, чем раньше».
Эти ракеты так опасны для США, потому что с больших дистанций радиолокационным системам будет трудно обнаружить их запуск. К тому же «Буревестник» — это не единственное вооружение, представленное Министерством обороны, подчёркивает издание.
Таким образом Россия показывает США, что можно создавать вполне конкурентоспособную и даже более совершенную военную технику и без «чрезмерно раздутых военных бюджетов, которые кормят военно-промышленный комплекс». Увеличение оборонных расходов до 2% от ВВП в странах НАТО не поможет, если эти деньги будут вкладываться в устаревшие и относительно бесполезные боевые системы, заключает Майер.
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Костя Цзю прокомментировал поражение соотечественника Мурата Гассиева в бою с украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Президент США Дональд Трамп заявил, что провёл великолепную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, но фейковые средства массовой информации всеми силами пытаются преподнести её в негативном свете.
Руководитель Центра политической интеграции Института Европы РАН Людмила Бабынина в беседе с RT оценила результаты социологического опроса, согласно которому бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон лидирует среди других политиков, способных, по мнению британцев, провести брексит лучше, чем действующий премьер-министр страны Тереза Мэй.
Глава пресс-службы оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что Киев создал снайперскую группу для борьбы с национальными батальонами в Донбассе.
Глава национальной разведки США Дэниэл Коутс заявил, что не хотел продемонстрировать неуважение к американскому президенту Дональду Трампу своей реакцией на возможную встречу Трампа и российского лидера Владимира Путина.
Директор Института стратегического планирования Александр Гусев прокомментировал RT сообщение МИД Израиля об эвакуации из САР представителей «Белых касок» по просьбе США, Канады и европейских стран. По словам эксперта, организация себя «скомпрометировала полностью», распространяя в СМИ информацию о якобы химических атаках в Сирии.
В АО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), которому принадлежит шахта «Центральная» в Челябинской области, заявили, что эвакуация шахтёров из-за возгорания была проведена в рамках учений. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу компании.
Президент Федерации бокса России Умар Кремлёв высказал мнение относительно политизированных комментариев о бое между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS).
Президент США Дональд Трамп «расстроен» в связи с отсутствием «немедленного прогресса» по проблеме Северной Кореи после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом пишет газета The Washington Post.
Военнослужащие Вооружённых сил Украины разместили зенитные ракетные комплексы возле линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил начальник пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Яков Осадчий.
Депутат Госдумы Николай Валуев в беседе с RT поделился мнением, что заявление украинского лидера Петра Порошенко, который приравнял победу своего соотечественника Александра Усика в финале Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) к «символу борьбы» Украины, вызывает удивление. По словам парламентария, попытки политизировать данное событие делают именно украинские политики, а обычные люди просто получали удовольствие от мероприятия.
Суд санкционировал арест подозреваемого в госизмене Виктора Кудрявцева, он был доставлен в СИЗО «Лефортово». Об этом информирует ТАСС со ссылкой на члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Евгения Еникеева.
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей Дня российского бокса, отметив, что это мероприятие станет важным этапом подготовки российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2020 года.