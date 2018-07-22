CM: Россия преподала США урок в разработке новейшего вооружения без раздутых бюджетов

Российские Министерство обороны представило новейшие разработки в сфере вооружения, и американцам им нечего противопоставить, пишет Contra Magazin. Кремль показал Белому дому, что можно создавать конкурентоспособную и даже более совершенную военную технику и без «чрезмерно раздутых военных бюджетов, которые кормят военно-промышленный комплекс», отмечает автор статьи Марко Майер.

Российское Министерство обороны опубликовало ряд видео с новейшими типами вооружений, о которых глава Кремля Владимир Путин рассказал ещё в марте этого года, сообщает Contra Magazin. У американских военных это вызвало «большое беспокойство», ведь им нечего противопоставить этим разработкам, отмечает автор статьи Марко Майер.

К примеру, крылатая ракета «Буревестник» с ядерной силовой установкой способна преодолеть дистанцию в минимум 10 000, а максимум 20 000 километров. В связи с этим глава Северного командования ВС США генерал Лори Робинсон поделилась своими опасениями перед Комитетом по делам вооружённых сил сената конгресса: «Россия сделала приоритетной разработку новейших крылатых ракет, способных поразить цели в Северной Америке с бóльших расстояний, чем раньше».

Эти ракеты так опасны для США, потому что с больших дистанций радиолокационным системам будет трудно обнаружить их запуск. К тому же «Буревестник» — это не единственное вооружение, представленное Министерством обороны, подчёркивает издание.

Таким образом Россия показывает США, что можно создавать вполне конкурентоспособную и даже более совершенную военную технику и без «чрезмерно раздутых военных бюджетов, которые кормят военно-промышленный комплекс». Увеличение оборонных расходов до 2% от ВВП в странах НАТО не поможет, если эти деньги будут вкладываться в устаревшие и относительно бесполезные боевые системы, заключает Майер.