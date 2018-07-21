112: США выделили Киеву $200 млн в знак неизменной поддержки в борьбе с «российской агрессией»

Соединённые Штаты выделили Украине $200 млн на усиление национальной безопасности и обороны, сообщает «112 Украина». Как заявили в украинском посольстве в Вашингтоне, подобное решение Белого дома свидетельствует о неизменной американской поддержке Киева в борьбе с «российской агрессией», отмечает телеканал.
Киев получит от Вашингтона $200 млн на усиление национальной безопасности и обороны, сообщает телеканал «112 Украина».
Выделяемые Белым домом денежные средства должны быть потрачены на военную технику, оборудование и снаряжение, а также на услуги военного назначения, логистику и подготовку Вооружённых сил Украины. Об этом украинское посольство в Соединённых Штатах проинформировало на своей странице в Facebook.
«Решение Вашингтона о предоставлении нашему государству 200 миллионов долларов в 2018 году по линии Пентагона является свидетельством неизменности позиции США относительно поддержки Украины в ее противодействии российской агрессии и признанием того, что Киев продолжает последовательное движение по пути реформ сектора безопасности и обороны, свидетельством чего, в частности, является введение в действие президентского закона «О национальной безопасности», — отмечается в сообщении.
Посольство Украины в США также доводит до сведения, что соответствующие структуры Министерства обороны Соединённых Штатов якобы уже начали процедуры заключения контрактов на поставки военной техники и предоставление услуг для оборонного сектора страны, подчёркивает «112 Украина».
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