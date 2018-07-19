Эксперт: украинский «флот на вёслах» не в силах противостоять российской береговой охране

Россия полностью контролирует Азовское море — и украинский «москитный флот на вёслах» ничего не сможет противопоставить российской береговой охране, считает военный эксперт Олег Жданов. Как заявил он «Телеканалу новин 24», несмотря на то что российские пограничники постоянно задерживают корабли для досмотра, никто из владельцев не жалуется, а от Украины нет нот протеста и судебных исков.

Силы на море можно сопоставить как 10:0 в пользу России, однако ситуация в Азовском море похожа на спектакль. Об этом «Телеканалу новин 24» рассказал военный эксперт Олег Жданов.

«Москва на сто процентов контролирует море без единого выстрела и любой конфронтации. Украинский москитный флот на вёслах не может противостоять береговой охране РФ и кораблям Черноморского флота, особенно тем, которые базируются в районе Новороссийска и фактически сегодня введены в акваторию Азовского моря», — отмечает Жданов.

В то же время, отмечает эксперт, в связи с задержанием Россией судов в Азовском море со стороны Украины нет официальных нот протеста, исков в суды за нарушение международного морского права. Кроме того, есть ещё и судовладельцы, которые ревностно относятся к своему имуществу. Несмотря на то что российские пограничники задерживают суда для досмотра на 6—8 часов, никто из владельцев не жалуется.

«Россия заявляет, что осматривает суда по договорённости с Украиной. Если судовладельцы не бьют тревогу, что их корабли задерживают, значит, это розыгрыш какого-то спектакля. Не исключено, что за несколько дней мы услышим требование России о введении пошлины для Украины за прохождение по Керченскому проливу или же, чтобы Украина включила поставку пресной воды в Крым», — считает Олег Жданов.

Как напоминает телеканал, ранее Пётр Порошенко заявил, что из-за действий России ухудшилась ситуация в районе Чёрного и Азовского морей и что Москва готовит военную операцию по нападению на Мариуполь, чтобы можно было нанести значительный экономический удар по Украине.