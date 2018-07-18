Stern не поверил, что Трамп критикует «Северный поток — 2» из заботы о немецком народе

Дональд Трамп нашёл новую любимую тему для нападок на Германию, пишет немецкий журнал Stern. Президент США активно выступает против «Северного потока — 2», утверждая, будто новый газопровод сделает Германию заложницей России, что будет плохо для немецкого народа. Однако всем известно, что Америка лишь продвигает собственные экономические интересы, а Россия была надёжным поставщиком газа даже во времена холодной войны.

У Дональда Трампа появилась новая любимая тема для нападок на Германию — газопровод «Северный поток — 2», по которому Россия должна поставлять газ через Балтийское море прямо к берегам Германии, пишет немецкий журнал Stern.

Недавно американский президент заявил: то, что делает Германия, ужасно, и это ужасная ошибка. Он подкрепил свои слова, приведя неправильные цифры, и заявил, что Германия якобы зависима от российского газа, а потому является «заложницей» России, напоминает автор статьи Финн Рюттен. Трамп жаловался, что, в то время как его страна старается достичь мира во всём мире, Германия платит миллиарды долларов в российскую казну. «Это плохо для Германии и для немецкого народа», — заявил американский президент.

«Неужели президент, руководствующийся принципом «Америка прежде всего» теперь вдруг заботится о немецком народе?» — недоумевает корреспондент издания. Однако он тут же даёт отрицательный ответ на этот вопрос. Критика «Северного потока — 2» со стороны США обусловлена явными экономическими интересами Америки, поясняет Финн Рюттен. Ещё в марте сенаторы обоих политических лагерей США обратились к администрации Трампа с открытым письмом, в котором просили положить конец проекту газопровода. В документе говорилось о том, что за счёт «Северного потока — 2» европейские партнёры США будут более подвержены влиянию России.

Однако большинство подписавших это письмо представляют штаты, в которых ведётся добыча газа. При помощи весьма спорного метода эти штаты добывают значительно больше газа, чем могут использовать сами. Поэтому сжиженный газ из Америки следует экспортировать — в том числе в Европу, а Германия представляет собой очень привлекательный рынок для американских промышленников.

В свою очередь политики говорят о необходимости давления на Россию и о растущей зависимости Европы, которая может быть использована против стран ЕС. Однако даже в нынешнем своде санкций против Ирана, России и Северной Кореи неприкрыто говорится об экономических интересах, которые стоят за критикой «Северного потока — 2». В пункте об энергетической безопасности Украины упомянут российский газопровод, с которым необходимо «бороться», потому что для США в приоритете должен быть экспорт американских энергоресурсов. Так Америка должна создавать рабочие места и укреплять свою внешнеполитическую стратегию.

Председатель правления Немецко-российской внешнеторговой палаты Михаэль Хармс раскритиковал американскую позицию: «С одной стороны, утверждается необходимость свободного и либерализированного энергетического рынка в Европе, а также различных источников поставок. А в следующем абзаце уже снова говорится: но мы решаем, какие газопроводы будут строиться, что запрещено, а что разрешено». Это противоречие, которое совершенно не нравится Хармсу и его коллегам. По их мнению, такая политика «противоречит принципам рыночной экономики».

Как отмечает издание, проект газопровода «Северный поток — 2» подвергается критике не только в США. Такие государства Восточной Европы, как Украина, опасаются за свои доходы. Киев получает средства за транзит газа. Россия ищет способы обойти Украину стороной: в прошлом Москва неоднократно жаловалась на кражи газа со стороны Украины, хотя последняя отрицает эти обвинения.

Германия действительно зависима от поставок природного газа из-за рубежа, признаёт журналист Stern. Лишь около 7% газа добывается непосредственно внутри страны. Однако Министерство энергетики Германии подчёркивает, что государство получает энергоресурсы из различных источников. В 2015 году Германия получила около 40% газа из России, 29% из Нидерландов и 21% из Норвегии. В 2017 году доля импорта российского газа также составляла около 40%.

Газовый бизнес между Германией и Россией имеет долгую историю, отмечается в статье. Он начинался, когда отношения между странами были значительно хуже, чем сейчас. Российский газ впервые попал в Германию в 1973 году, в разгар холодной войны. Ещё несколько лет назад немецкие эксперты утверждали, что экономические интересы сделали надёжным партнёром для Германии даже «коммунистическую Россию» тех времён, несмотря на драматичные политические кризисы.

По мнению немецкого журналиста, экономические мотивы отчётливо проступают и за недавней активной критикой «Северного потока — 2» в последних выступлениях Трампа. В то время как американский президент на саммите НАТО называл Германию заложницей России, его министр энергетики в Брюсселе продвигал импорт сжиженного газа из США в Европу в качестве альтернативы новому газопроводу из России, подчёркивает Stern.