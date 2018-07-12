Der Spiegel: своей «болтовнёй» Трамп ослабляет НАТО, но альянс его переживёт

Своим агрессивным поведением американский президент Дональд Трамп ослабляет НАТО и отравляет атмосферу в отношениях с трансатлантическими партнёрами, пишет Der Spiegel. Но автор статьи убеждён, что альянс переживёт нынешнего главу Белого дома, ведь у европейцев есть влиятельные союзники в Вашингтоне.

«Нет, НАТО не мертво. И Дональд Трамп не сможет его похоронить. Этого не допустят настоящие союзники европейцев в Вашингтоне: члены американского сената», — пишет Der Spiegel. В преддверии визита главы Белого дома в Европу они приняли резолюцию, в которой чётко говорится: «Руки прочь от НАТО!»

И так как американский президент не всемогущ, ему придётся подчиниться, отмечает автор статьи. А его «хамское поведение» в Брюсселе, нападки на Германию из-за газовых сделок с Россией — это всего лишь «шоу для вечерних выпусков новостей», считает немецкий журналист: «Он хочет в очередной раз показать тем, кто его поддерживает, что он — сильный мужчина, который диктует другим и всегда находится в центре внимания».

Но это просто «болтовня коммивояжёра», полагает автор: «Трамп не занимается внешней политикой, по своей основной профессии он не дипломат, а популист, подрабатывающий к тому же бизнесменом». Во всех проблемах Америки у него виноваты «козлы отпущения». При этом он хочет продавать немцам и европейцам американское оружие. А против немецко-российского газового проекта «Северный поток — 2» выступает в первую очередь потому, что хочет сбывать на европейском рынке сланцевый газ.

Но он на «коротком поводке» у сената, продолжает издание. «Иран, Ближний Восток, антироссийские санкции, Северная Корея — практически во всех вопросах внешней политики сто сенаторов обладают решающим голосом. Сенаторы от республиканской и демократической партий — настоящие гаранты трансатлантического альянса. Они не сидят за столом переговоров в Брюсселе, но руководят процессом», — поясняет автор.

В Европе же об этом часто забывают, пугая возможным крахом альянса. «НАТО и немецко-американское партнёрство переживут Трампа, — убеждён журналист. — Но это, конечно же, не означает, что поведение Трампа в Брюсселе, его нападки на таких важных союзников, как Германия, не имеют последствий». Своим агрессивным поведением он ослабляет альянс, отравляет атмосферу в партнёрских отношениях. Он определённо не облегчает поиск совместных решений. И это радует всех противников Запада, например, Россию, отмечает Der Spiegel.

Поэтому важно, чтобы европейцы продолжали призывать Трампа к порядку и оказывали сопротивление его «политике раскола». Европейцы вряд ли смогут повлиять на самого президента и его избирателей, но у них получится укрепить союз с теми силами в США, которые также критически относятся к политике Трампа. Сообща они должны ограничить тот ущерб, который наносит Трамп, призывает автор.