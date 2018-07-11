Press TV: Шойгу призвал США объяснить, что их войска делают у границ России

Хотя Вашингтон постоянно обвиняет Москву в агрессивных действиях, именно американские войска с их натовскими союзниками всё теснее «жмутся» к российским границам, заявил Сергей Шойгу в интервью итальянским СМИ. При этом глава Минобороны уверен, что напряжённость в отношениях между США и Россией «искусственно нагнетается» американскими элитами, не желающими терять господство.

Сегодня «набирающая силу Россия» рассматривается не как союзник, а как угроза для американского господства, заявил министр обороны Сергей Шойгу в интервью итальянской газете Il Giornale.

«Мне, как президенту Русского географического общества, давно хочется подарить американским коллегам глобус, чтобы они посмотрели на него и объяснили нам, почему заявленные ими «противники Америки» находятся на Ближнем и Дальнем Востоке, а все их военные базы и группировки так жмутся к границам России? — приводит слова Шойгу канал Press TV. — … Нас обвиняют в каких-то агрессивных планах по отношению к Западу, который сам при этом продолжает стягивать к нашим границам новые силы».

Военный альянс НАТО в последние годы активно укрепляет свои позиции в Восточной Европе, неподалёку от российских границ. Только в прошлом месяце 19 государств, большая часть которых состоит в альянсе, разместили 18 тыс. войск в Польше и на территории Балтийских стран, напоминает ресурс.

Впрочем, по мнению Сергея Шойгу, напряжённость в отношения между Москвой и Вашингтоном «искусственно нагнетается» с подачи американских элит, которые уверены в превосходстве своей страны и делят мир «на «американский» и «неправильный».

По словам главы Минобороны России, США нарушают Договор о ракетах средней и меньшей дальности, размещая в ходе развёртывания ракетного щита в Европе свои установки вертикального пуска Mk-41. С помощью этих комплексов союзники могут ударить крылатыми ракетами «Томагавк» практически по любой точке в европейской части России.

Отдельно министр прокомментировал сирийский вопрос и отметил важную роль, которую играют Иран и Турция в конфликте. «Иран, так же как и Турция, исторически является одним из главных игроков в регионе и играет одну из главных ролей в решении вопроса стабилизации обстановки в Сирийской Арабской Республике», — подчеркнул Шойгу.

С другой стороны, министр выразил сомнение относительно военного присутствия США в регионе. Как отметил руководитель оборонного ведомства, «заявляя о «светлых» целях и «добрых» намерениях, за последние годы со стороны США в Сирию для реальной помощи обездоленному долгими годами войны мирному населению не было выделено ни цента помощи».