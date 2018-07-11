Постпред США при НАТО: за спиной Трампа стоит сильный альянс — и Путину придётся с этим считаться

Разлад внутри НАТО — это «музыка для ушей Владимира Путина», заявила в эфире CNN постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон. Тем не менее, по её мнению, грядущий саммит альянса укрепит его единство и серьёзно усилит позиции Дональда Трампа на переговорах с Владимиром Путиным, который будет вынужден относиться к своему визави, как к серьёзному оппоненту.

Повторюсь, я не хочу на вас давить, но они (члены НАТО. — ИноТВ) занимаются (наращиванием расходов на оборону. — ИноТВ) с 2014 года, и вы, по сути, говорите, что союзники в будущем осознают, что им следует предпринять в этом направлении больше усилий. Однако понимает ли президент Трамп, что его союзники всё-таки многое делают в этом отношении?



КЕЙ БЕЙЛИ ХАТЧИСОН, постпред США при НАТО: Мы альянс, предназначенный для сдерживания, а сила — это наше лучшее средство в этом плане. Поэтому я считаю, что демонстрация этой силы и нашего единства играет очень важную роль. Возможно, по этой причине России не придёт в голову ещё раз прощупать НАТО на предмет уязвимых мест. Россия сейчас ищет эти слабые места, чтобы расколоть наш альянс. Он (Путин. — ИноТВ) хочет, чтобы он потерпел крах. Поэтому мы, как важный фактор сдерживания, должны оставаться сильными.



Посол, не думаю, что в альянсе найдётся кто-то, кто бы с вами не согласился. Именно по этой причине они и беспокоятся. Они знают, что Владимир Путин ищет любые трещины внутри альянса, любую брешь в вашей обороне. И они видят, как президент Трамп помогает расширять этот раскол между США и остальным западным альянсом. Совсем недавно он занимался этим на саммите G7 в Канаде. И они опасаются, что сразу после саммита НАТО он отправится на встречу с Путиным, а весь этот разлад — это музыка для его ушей.



КЕЙ БЕЙЛИ ХАТЧИСОН: Думаю, что этот разлад — действительно музыка для ушей Путина, но я также считаю, что этот саммит, проведённый в духе единения и решительности, усилит наш сдерживающий потенциал, а также поставит Трампа в очень сильную позицию по отношению к президенту Путину. Думаю, что с Путиным он будет вести жёсткий диалог. Россия нарушает договор РСМД — то есть их баллистические ракеты добивают до любой точки Европы. Это очень тревожная ситуация, и, как мне кажется, президент Трамп поднимет эту тему. Путин должен изменить своё поведение, и я думаю, что президент Трамп готов указать ему на то, что продуктивные отношения будут возможны, только если мы увидим другую Россию.



Все, включая НАТО, ведут с Россией диалог. У нас здесь есть представитель России, с которым мы периодически проводим встречи, на которых мы говорим, что Москве нужно исправиться. Надеюсь, что президент Трамп сможет особо указать Путину на этот посыл. Мне кажется, что он принадлежит к числу людей, которые на это способны.



Да, посол, вы абсолютно правы. Он может, ведь он президент Соединённых Штатов, и вы только что сказали «надеюсь». Но мы задаём такие вопросы, потому что мы в растерянности. Сегодня он опять написал в Twitter — или, вернее, заявил в устной форме, — что едет на саммит НАТО и в Великобританию, где царит хаос, добавив, что, если говорить откровенно, встреча с Путиным будет для него самой лёгкой. И люди не знают, как воспринимать это заявление. Затем он говорит, что верит словам Путина о том, что тот не вмешивался в американские выборы и в выборы по всей Европе. Людей беспокоит отсутствие прямолинейных высказываний в адрес России и Путина при любом подходящем случае.



КЕЙ БЕЙЛИ ХАТЧИСОН: Думаю, что у него есть стратегия, как и в случае с Ким Чен Ыном. Он пытается продемонстрировать силу Путину, и, как я считаю, у него это получится, потому что Путин, по моему мнению, уважает Трампа как серьёзного оппонента. Сегодня президент Трамп заявил, что Путин — это его соперник. С этим трудно спорить. Посмотрите на то, чем он занимался, чтобы дестабилизировать многих членов нашего альянса, — на гибридную войну и кибератаки. Наш подход к этой проблеме должен быть с позиции силы, и именно этого и пытается добиться президент Трамп.



Материал предоставлен CNN International.



Дата выхода в эфир 11 июля 2018 года.