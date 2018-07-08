Аппельбаум: от встречи с Путиным выиграет Трамп, но не Америка
В преддверии встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным обозреватель The Washington Post Энн Аппельбаум предлагает вспомнить об итогах Ялтинской конференции 1945 года, представлявшейся её американским и британским участникам «большим успехом».
Тогда казалось, что Соединённым Штатам, Великобритании и Советскому Союзу удалось уладить разногласия, наметить сферы влияния и договориться о том, что после капитуляции Германии все освобождённые европейские страны станут демократическими. Однако уже через несколько месяцев американские и советские военные вели перестрелку в Баварии, обещание СССР принести демократию в освобождённую Восточную Европу «обернулось фарсом», а «победа мира» превратилась в начало холодной войны.
Разумеется, предстоящая встреча Путина и Трампа не претендует на звание «новой Ялты», подчёркивает автор статьи: на дворе не 1945 год, и никто уже не верит в «зарю нового дня». С точки зрения журналистки, это всего лишь «странная встреча» российского «президента-клептократа» и его давнего почитателя — американского президента.
Идея «новой Ялты», тем не менее, чрезвычайно нравится русским, «поскольку она предполагает, что их страна снова супердержава, они снова ровня США, снова участвуют в переговорах о разделе мира». При этом если для Владимира Путина предстоящие переговоры с Дональдом Трампом имеют ключевое стратегическое значение — в отсутствие «легитимности», подкреплённой демократией, ему приходится «доказывать соотечественникам, что он достоин быть правителем», — то для Соединённых Штатов их преимущества совсем не очевидны, считает автор.
Слухи о готовящихся соглашениях между Россией и США, однако, продолжают распространяться. Одни считают, что на кону признание Крыма частью России, другие уверены, что Трамп готовится уступить Владимиру Путину Сирию, бросить союзников США в регионе и позволить «диктатору» Башару Асаду восстановить контроль над страной.
«Ни в одном из этих случаев не ясно, что получат США в ответ на такие серьёзные уступки», — отмечает Аппельбаум. По одной из версий, Путин пообещает вывести войска с востока Украины, присутствие которых в регионе Россия продолжает отрицать. Согласно другой версии, российский президент обязуется, так или иначе, способствовать сдерживанию Ирана — его союзника в сирийском конфликте. Разговоры о последнем сценарии начали звучать уже с первых дней президентства Дональда Трампа, когда советник главы Белого дома Джаред Кушнер «искал секретный канал для переговоров с российским правительством», утверждает журналистка.
«Однако в сердце этих соглашений, как и ялтинских договорённостях, имеется неизлечимый порок: они основаны на обещаниях российского лидера, который ни разу, будь то в Сирии или на Украине, не сдержал своего слова», — пишет автор статьи. По её словам, Россия продолжает «безнаказанно» поддерживать «повстанцев», ведущих незаконные военные действия на востоке Украины, и регулярно нарушает собственные обязательства в Сирии, касающиеся возможности доставки гуманитарных грузов и ослабления напряжённости конфликта.
Что касается Ирана, сама идея о том, что Россия может как-то контролировать это государство, кажется Аппельбаум «странной»: российский министр иностранных дел уже назвал ожидания добровольного ухода Ирана из Сирии «нереалистичными», а у российской армии нет людей для выполнения этой задачи.
Автору представляется крайне удивительной ситуация вокруг Сирии и Украины, в которой Соединённые штаты — в теории всё ещё более сильная держава — ведёт переговоры с Россией, предлагая большие уступки в ответ на крайне малые выгоды. Единственное объяснение, по мнению обозревателя The Washington Post, состоит в личной заинтересованности Дональда Трампа. Возможно, он надеется повторить успех Сингапурского саммита, когда американский лидер «выразил поддержку диктатору, не получил ничего, кроме неподтверждённых обещаний, и был встречен как герой телеканалом Fox News». Или же президент США «чувствует себя обязанным человеку, который помог ему выиграть президентские выборы», полагает журналистка.
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