Аппельбаум: от встречи с Путиным выиграет Трамп, но не Америка

Предстоящую встречу Владимира Путина и Дональда Трампа уже называют «новой Ялтой», намекая на то, что от неё будут зависеть судьбы мира, пишет обозревать The Washington Post Энн Аппельбаум. Однако, по мнению автора, это будет, скорее, «странная» встреча российского президента с его «давним почитателем». Как отмечает журналистка, выгоды этой встречи для США совсем не очевидны, а уступки, на которые согласится глава Белого дома, будут обусловлены исключительно личными интересами Трампа.

В преддверии встречи президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным обозреватель The Washington Post Энн Аппельбаум предлагает вспомнить об итогах Ялтинской конференции 1945 года, представлявшейся её американским и британским участникам «большим успехом».

Тогда казалось, что Соединённым Штатам, Великобритании и Советскому Союзу удалось уладить разногласия, наметить сферы влияния и договориться о том, что после капитуляции Германии все освобождённые европейские страны станут демократическими. Однако уже через несколько месяцев американские и советские военные вели перестрелку в Баварии, обещание СССР принести демократию в освобождённую Восточную Европу «обернулось фарсом», а «победа мира» превратилась в начало холодной войны.

Разумеется, предстоящая встреча Путина и Трампа не претендует на звание «новой Ялты», подчёркивает автор статьи: на дворе не 1945 год, и никто уже не верит в «зарю нового дня». С точки зрения журналистки, это всего лишь «странная встреча» российского «президента-клептократа» и его давнего почитателя — американского президента.

Идея «новой Ялты», тем не менее, чрезвычайно нравится русским, «поскольку она предполагает, что их страна снова супердержава, они снова ровня США, снова участвуют в переговорах о разделе мира». При этом если для Владимира Путина предстоящие переговоры с Дональдом Трампом имеют ключевое стратегическое значение — в отсутствие «легитимности», подкреплённой демократией, ему приходится «доказывать соотечественникам, что он достоин быть правителем», — то для Соединённых Штатов их преимущества совсем не очевидны, считает автор.

Слухи о готовящихся соглашениях между Россией и США, однако, продолжают распространяться. Одни считают, что на кону признание Крыма частью России, другие уверены, что Трамп готовится уступить Владимиру Путину Сирию, бросить союзников США в регионе и позволить «диктатору» Башару Асаду восстановить контроль над страной.

«Ни в одном из этих случаев не ясно, что получат США в ответ на такие серьёзные уступки», — отмечает Аппельбаум. По одной из версий, Путин пообещает вывести войска с востока Украины, присутствие которых в регионе Россия продолжает отрицать. Согласно другой версии, российский президент обязуется, так или иначе, способствовать сдерживанию Ирана — его союзника в сирийском конфликте. Разговоры о последнем сценарии начали звучать уже с первых дней президентства Дональда Трампа, когда советник главы Белого дома Джаред Кушнер «искал секретный канал для переговоров с российским правительством», утверждает журналистка.

«Однако в сердце этих соглашений, как и ялтинских договорённостях, имеется неизлечимый порок: они основаны на обещаниях российского лидера, который ни разу, будь то в Сирии или на Украине, не сдержал своего слова», — пишет автор статьи. По её словам, Россия продолжает «безнаказанно» поддерживать «повстанцев», ведущих незаконные военные действия на востоке Украины, и регулярно нарушает собственные обязательства в Сирии, касающиеся возможности доставки гуманитарных грузов и ослабления напряжённости конфликта.

Что касается Ирана, сама идея о том, что Россия может как-то контролировать это государство, кажется Аппельбаум «странной»: российский министр иностранных дел уже назвал ожидания добровольного ухода Ирана из Сирии «нереалистичными», а у российской армии нет людей для выполнения этой задачи.

Автору представляется крайне удивительной ситуация вокруг Сирии и Украины, в которой Соединённые штаты — в теории всё ещё более сильная держава — ведёт переговоры с Россией, предлагая большие уступки в ответ на крайне малые выгоды. Единственное объяснение, по мнению обозревателя The Washington Post, состоит в личной заинтересованности Дональда Трампа. Возможно, он надеется повторить успех Сингапурского саммита, когда американский лидер «выразил поддержку диктатору, не получил ничего, кроме неподтверждённых обещаний, и был встречен как герой телеканалом Fox News». Или же президент США «чувствует себя обязанным человеку, который помог ему выиграть президентские выборы», полагает журналистка.