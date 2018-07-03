Times: на Западе боятся оставлять Трампа одного с Путиным — может признать Крым

Во время саммита в Хельсинки президент США Дональд Трамп планирует пообщаться с Владимиром Путиным наедине, что не может не беспокоить западных чиновников, пишет The Times. Как отмечает газета, многие на Западе опасаются, что, оставшись с Путиным с глазу на глаз, Трамп пойдёт российскому президенту на серьёзные уступки — вплоть до признания Крыма российским и вывода сил США с территории Германии.

Во время саммита в Хельсинки президент США Дональд Трамп собирается встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным наедине, что серьёзно нервирует страны Европы, опасающиеся того, что американский лидер пойдёт на определённые уступки Москве, пишет The Times.

Советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что саммит между Путиным и Трампом 16 июля будет встречей «только этих двух человек». Кроме того, американский лидер, по словам Болтона, попытается заручиться поддержкой Москвы в деле вытеснения Ирана из Сирии.

Вероятность того, что Трамп может встретиться с российским президентом с глазу на глаз, вызвала беспокойство в рядах европейских союзников США ещё до подтверждения такого формата встречи. В частности, они опасаются тех обещаний, которые Трамп может дать Путину, — начиная с признания «аннексии» Крыма и заканчивая выводом американских войск с территории Германии.

Ранее Трамп уже шокировал Южную Корею и Японию тем, что во время сингапурского саммита с Ким Чен Ыном пообещал тому отменить совместные учения с Сеулом. Подобный шаг, как отмечает газета, во время подготовки к саммиту не обсуждался.

Эти новости беспокоят также и чиновников в окружении Трампа. «Никто не знает, что предпримет Трамп, оказавшись в одной комнате с Путиным, — отметил один высокопоставленный чиновник в беседе с CBS News. — И это относится ко всем вопросам».

Трамп встретится с Путиным через несколько дней после саммита НАТО в Брюсселе, где американский лидер, по всей видимости, призовёт своих союзников повысить расходы на оборону. Трансатлантический альянс и так находится на пределе из-за торговых споров и нападок Трампа на ЕС. Кроме того, по некоторым данным, американский лидер поручил чиновникам в сфере торговли подготовить законопроект, согласно которому США смогут отказаться от своих обязательств перед ВТО.

На прошлой неделе также выяснилось, что американский лидер призывал президента Франции Эммануэля Макрона выйти из ЕС, обещая в награду заключение более выгодной торговой сделки.

Некоторые европейские лидеры считают, что, подрывая союз западных стран, Трамп играет на руку Путину. Например, глава европейских либералов Ги Верхофстадт написал по этому поводу в Twitter следующее: «Сложно представить, чтобы президент Трамп проводил более пророссийскую внешнюю политику».

Кроме того, бывший глава МИД Норвегии Кнут Воллебек ранее заявил, что правительство его страны получило «угрожающее» письмо от Трампа, в котором тот требовал от Осло повысить расходы на оборону.

«В письме Трамп дал понять, насколько мы уязвимы, — отметил Воллебек. — И здесь есть небольшой подтекст: если мы не выполним эти требования, совсем не факт, что США придут к нам на помощь».