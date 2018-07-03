Time: вопрос принадлежности Крыма Путин с Трампом обсуждать не собирается

Единственное, что Россия не намерена обсуждать на грядущем саммите Владимира Путина с Дональдом Трампом, — это статус Крыма, пишет Time. По словам официального представителя российского президента Дмитрия Пескова, Москва не будет этого делать, так как «Крым является неотъемлемой частью России». Тем не менее, как отмечает журнал, Москва вполне открыта для обсуждения «всех остальных вопросов».

По всей видимости, на грядущем саммите между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом Москва не собирается обсуждать, по крайней мере, одну тему — а именно «аннексию» Крыма 2014 года, пишет Time.

Официальный представитель российского президента Дмитрий Песков заявил, что «на повестке дня такого вопроса, как Крым, быть не может и не будет никогда, потому что Крым является неотъемлемой частью России».

Тем не менее Песков отметил, что помимо статуса полуострова на саммите можно будет обсудить «все остальные вопросы» и найти по ним компромисс. Официальный представитель российского президента также выразил надежду на то, что переговоры приведут к более глубокому взаимопониманию между двумя странами.

Трамп же, в свою очередь, не исключил изменения позиции Вашингтона по Крыму. На вопрос журналистов о том, считает ли он возможным признание Крыма часть России, Трамп ответил «посмотрим».

«Я поговорю с ним обо всём», — заявил он, добавив, что поднимет на саммите такие вопросы, как Крым, Сирия и «российское вмешательство» в выборы.

До сих пор США выступали против действий России в Крыму. После проведения на полуострове референдума о вхождении в состав России Вашингтон и страны Европейского союза ввели санкции против Москвы. Любое изменение позиции США по Крыму приведёт к ещё большей отчуждённости Америки от европейских союзников, подводит итог Time.