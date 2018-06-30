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Bloomberg: Трамп не исключил, что может признать Крым российским

Материал представлен в переводе ИноТВ
В беседе с журналистами американский президент дал понять, что на саммите с Владимиром Путиным он может признать Крымский полуостров российским, пишет Bloomberg. По словам издания, ранее Дональд Трамп уже демонстрировал желание принять позицию Москву по статусу полуострова.
Bloomberg: Трамп не исключил, что может признать Крым российским
Reuters

Дональд Трамп не исключил, что во время личной встречи с Владимиром Путиным он может признать «аннексированный» Крым российским. «Посмотрим», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистрв на борту президентского самолёта, передаёт Bloomberg.  

Издание напоминает, что саммит Трампа с Путиным должен состояться 16 июля в Хельсинки. И, по словам американского президента, вопрос о будущем Крымского полуострова будет на повестке мероприятия.
 
«Я поговорю с ним (Путиным. — ИноТВ) обо всём. Мы обсудим Украину, мы поговорим про Сирию и выборы. И мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в выборы», — заверил Трамп.
 
По словам Bloomberg, ранее американский президент уже демонстрировал желание принять российскую позицию в этом вопросе. Во время недавнего саммита «Большой семёрки» в Квебеке Трамп отказался критиковать Москву за «захват» Крыма, обвинив в случившемся своего предшественника Барака Обаму.
 
Президент США также отметил, что российские власти начали активно вкладывать средства в развитие полуострова после его присоединения. «Они потратили много денег на его восстановление», — заявил Трамп.  
 
Глава Белого дома также призвал вернуть Россию в «Большую семёрку». Хотя именно «аннексия» Крыма стала причиной её изгнания из этой международной организации, обращает внимание Bloomberg.   
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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