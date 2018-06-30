Bloomberg: Трамп не исключил, что может признать Крым российским

В беседе с журналистами американский президент дал понять, что на саммите с Владимиром Путиным он может признать Крымский полуостров российским, пишет Bloomberg. По словам издания, ранее Дональд Трамп уже демонстрировал желание принять позицию Москву по статусу полуострова.
Дональд Трамп не исключил, что во время личной встречи с Владимиром Путиным он может признать «аннексированный» Крым российским. «Посмотрим», — заявил глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистрв на борту президентского самолёта, передаёт Bloomberg.
Издание напоминает, что саммит Трампа с Путиным должен состояться 16 июля в Хельсинки. И, по словам американского президента, вопрос о будущем Крымского полуострова будет на повестке мероприятия.
«Я поговорю с ним (Путиным. — ИноТВ) обо всём. Мы обсудим Украину, мы поговорим про Сирию и выборы. И мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в выборы», — заверил Трамп.
По словам Bloomberg, ранее американский президент уже демонстрировал желание принять российскую позицию в этом вопросе. Во время недавнего саммита «Большой семёрки» в Квебеке Трамп отказался критиковать Москву за «захват» Крыма, обвинив в случившемся своего предшественника Барака Обаму.
Президент США также отметил, что российские власти начали активно вкладывать средства в развитие полуострова после его присоединения. «Они потратили много денег на его восстановление», — заявил Трамп.
Глава Белого дома также призвал вернуть Россию в «Большую семёрку». Хотя именно «аннексия» Крыма стала причиной её изгнания из этой международной организации, обращает внимание Bloomberg.
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